Granados defiende que en Madrid «no se movía un clavo» sin Aguirre

Granados, en su comparecencia en la Audiencia Nacional efe | EFE

Francisco Granados fue el hombre fuerte del Partido Popular de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre entre el 2004 y el 2011. El que fuera también consejero de Presidencia de su gobierno autonómico declaró este miércoles como acusado en una de las piezas separadas del caso Púnica, la presunta trama de tráfico de influencias que anidó en ayuntamientos madrileños. Granados, que se enfrenta a seis años de prisión en esta causa, negó al tribunal que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas. Del mismo modo, rechazó a preguntas de la fiscala anticorrupción del caso que ordenara que actos del PP regional fueran pagados por consistorios con cargo a contratos de servicios de la empresa Waiter Music, administrada por José Luis Huerta, el empresario amigo de Granados, que confesó los hechos en fase de instrucción y fallecido en el 2020.

La fiscala le preguntó a Granados si fue él quien constituyó en diciembre del 2006 la Fundación Arpegio, que él presidió. «La constituyó el Consejo de Gobierno por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid —Esperanza Aguirre—, que es la que decidió montarla», aclaró el acusado, que añadió: «Yo intervine ejecutando las decisiones del Consejo de Gobierno porque en la Comunidad de Madrid no se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta».