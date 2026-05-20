Feijoo coquetea con la moción de censura

Feijoo en un acto celebrado este miércoles en Alcalá de Henares Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Los números siguen sin dar pero por donde ayer había un no rotundo hoy se abre una pequeña vía. «Voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno cuando crea que ha llegado el momento», deslizó este miércoles Alberto Núñez Feijoo en conversación informal con los periodistas en el Congreso. El líder del PP se reafirma en no haber presentado hasta ahora la moción de censura contra Pedro Sánchez, como le presiona una y otra vez Vox, pero abre la puerta a poder hacerlo más adelante, en función de cómo evolucione la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra.

Los populares creen que esta investigación judicial, y las otras que giran en torno al Ejecutivo y al PSOE, van a seguir escalando al igual que la presión contra los socios parlamentarios del presidente y el «nivel de podredumbre» que están dispuestos a aceptar para seguir sosteniendo a Sánchez. Por eso, de momento, prefieren no quemar esa bala y esperar a tener «todos los hechos judiciales clarificados», en relación con el sumario de la Audiencia Nacional sobre Zapatero.

En la dirección del PP tienen claro que van a seguir saliendo más y más cosas. Recuerdan que cuando saltó el escándalo sobre José Luis Ábalos y después sobre su sustituto al frente de la secretaría general del PSOE, Santos Cerdán, los de Abascal ya presionaron para jugar la carta de moción. Y mantienen lo que dijeron entonces, que estaba abocada al fracaso con la negativa del PNV y Junts a apoyarla y que solo serviría para reforzar al Ejecutivo y al propio Sánchez.

Los cuatro votos que les faltaban entonces les siguen faltando ahora y ni los nacionalistas vascos ni los posconvergentes parecen dispuestos a dar ese salto. Tampoco ha habido contactos con ninguno de los dos. «Apelamos a los socios porque son los socios los que le están dando apoyo y por tanto, los que impiden el cambio», afirmó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.