Diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros en el caso Zapatero
VIGO / LA VOZ
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Además de las 21 firmas creadas en España para blanquear, participaron otras en Dubái, Panamá, China, y los EE.UU.21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El éxito de cualquier trama de corrupción suele medirse por la capacidad de sus ingenieros financieros para volver invisible el dinero. En este caso, la Policía Nacional y la Audiencia Nacional describen una operativa de#