Diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros en el caso Zapatero

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin en Cádiz.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin en Cádiz. Nacho Frade | EUROPAPRESS

Además de las 21 firmas creadas en España para blanquear, participaron otras en Dubái, Panamá, China, y los EE.UU.

21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El éxito de cualquier trama de corrupción suele medirse por la capacidad de sus ingenieros financieros para volver invisible el dinero. En este caso, la Policía Nacional y la Audiencia Nacional describen una operativa de

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