Los críticos repiten la victoria en las elecciones al Consejo Fiscal y logran la mayoría

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y muy critica con la actual fiscala General del Estado, Teresa Peramato logró una victoria aplastante en las elecciones al Consejo Fiscal celebradas el lunes. La AF, mayoritaria en la carrera, obtuvo seis vocales, por delante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con dos, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, con uno.

El consejo es un órgano que tiene como función asistir en diferentes labores a la Fiscalía General del Estado, entre ellas la elaboración de los criterios para asegurar la unidad de actuación del ministerio público e informar sobre las propuestas de nombramientos.

En los anteriores comicios, celebrados en el 2022, la AF, que cuestionó la gestión de los últimos fiscales generales y que ya criticó algunas decisiones tomadas por la fiscala general, ganó peso al conseguir dos vocales más que en el 2018 y alcanzar seis asientos en el organismo, una cifra que ahora mantiene. La UPF, asociación que presidió Teresa Peramato logró dos consejeros, los mismo que en el 2022, mientras que la APIF, minoritaria en la carrera fiscal, logró mantener el vocal que había conseguido por primera vez en el 2022.

El Consejo Fiscal cuenta con 12 miembros, de los que tres son natos: la fiscala general del Estado, Teresa Peramato; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite. Hoy resultaron elegidos los nueve vocales propuestos por las asociaciones de fiscales. Casi 2.800 profesionales estaban llamados a las urnas y la participación alcanzó el 79,94 %.

Mantener la independencia

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), ganadora de las elecciones, celebró los resultados, a su juicio reflejo del «trabajo serio, coherente y continuado en defensa de la institución, de los derechos de los fiscales y del Estado de derecho» de la asociación. Para la entidad, esta victoria muestra que la carrera fiscal no desea que la institución forme parte de «luchas partidistas» y reclama estar centrada «en la defensa de los derechos de los fiscales».

En opinión de Dexeus, los fiscales expresaron de forma clara su voluntad de contar con «una institución neutral, imparcial y ajena a cualquier instrumentalización». «Es imprescindible recuperar de forma inmediata la independencia y la credibilidad que deben definir al ministerio público», dijo. Los comicios se celebraron con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas.