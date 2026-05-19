Zapatero defiende que sus actividades son legales y niega gestiones para el rescate de Plus Ultra
ESPAÑA
El expresidente ha enviado un vídeo negando los delitos por los que se le investiga y avanza que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación19 may 2026 . Actualizado a las 15:25 h.
José Luis Rodríguez Zapatero ha difundido un vídeo en el que defiende su inocencia tras conocerse su imputación por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa «con toda la firmeza y toda la convicción» y que atenderá a los medios en los próximos días. El expresidente asegura en la grabación estar dispuesto a «colaborar con la justicia» y asegura que «toda» su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad» y que sus ingresos y remuneraciones han sido declarados «vía IRPF con absoluta transparencia».
Zapatero niega además de forma rotunda los dos ejes centrales de la investigación. «Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración», declara. Y ha añade: «Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo».
Las negaciones chocan frontalmente con el contenido del auto de 85 páginas en el que el juez Calama fundamenta su decisión. El magistrado describe al expresidente como el «líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que habría puesto sus contactos personales y su acceso a altos cargos de la Administración al servicio de quienes buscaban obtener decisiones favorables. Según el juez, esa red «selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura».
En cuanto a las sociedades, el auto señala que Zapatero habría dado instrucciones para crear una empresa en Dubái con el objetivo de canalizar el cobro del 1% del rescate —unos 530.000 euros— sin trazabilidad en España. El instructor también apunta que más de 730.000 euros habrían llegado directamente al expresidente a través de distintas sociedades intermedias, y otros 423.000 a Whathefav, la agencia de sus hijas Alba y Laura, en cuya investigación trabajan también los agentes desplegados este martes.
Zapatero comparecerá ante el juez Calama el próximo 2 de junio, pero en el vídeo asegura que también lo hará en los próximos días ante los medios.
Los cuatro delitos que le atribuyen a Zapatero
El expresidente del Gobierno tendrá que aclarar sus trabajos de consultoría para la empresa Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez, asesor de la compañía aérea Plus Ultra -rescatada por el Gobierno en el 2021 por 53 millones de euros e investigada por derivar parte de esta ayuda a actividades ilícitas de blanqueo- e imputado desde el origen en esta causa en un juzgado de Madrid. Estos son los cuatro ilícitos penales por lo que tendrá que declarar el exdirigente socialista:
- Delito de falsedad documental: Consiste en alterar, simular o crear un documento total o parcialmente con la intención de engañar o causar un perjuicio. Este delito protege la fe pública y la seguridad jurídica. Las penas varían significativamente dependiendo del tipo de documento falsificado y de quién cometa el acto. Si se trata de documentos públicos, oficiales y mercantiles. Si es cometido por un particular, las penas se estiman entre seis meses a tres años de prisión y multa.
- Delito de tráfico de influencias: Se produce cuando una persona utiliza su posición o sus relaciones personales con un funcionario o autoridad pública para conseguir una resolución favorable que le genere un beneficio económico a ella o a un tercero. En España, este delito está regulado en el Código Penal y se divide en dos modalidades principales: cuando ha sido cometido por autoridad o funcionario público o por un particular, es decir, cuando una persona sin cargo público aprovecha su relación personal con un funcionario para conseguir un beneficio económico y se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años.
- Delito de organización criminal: Castiga la agrupación estable de más de dos personas que, de forma coordinada y con reparto de tareas, se asocian para cometer delitos. Se penaliza la propia estructura y participación, independientemente de que se llegue a consumar el objetivo delictivo final. Para que exista organización criminal se deben cumplir los siguientes requisitos básicos: pluralidad de personas, permanencia en el tiempo y reparto concertado de tareas o funciones. La finalidad es cometer delitos y la horquilla de las penas es muy amplia: de uno a ocho años de cárcel dependiendo del rol en el grupo delictivo.
- Delito de blanqueo de capitales: Es el proceso mediante el cual se oculta o encubre el origen ilícito de bienes o dinero, dándoles apariencia de legalidad. El tipo básico castiga las siguientes acciones, incluso si el delito previo se cometió en el extranjero: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva. Realizar actos para ocultar o encubrir el origen ilícito. Ayudar a los autores del delito principal a eludir las consecuencias legales de sus actos. Las sanciones varían según la gravedad y el contexto de la operación. Del tipo básico de seis meses a seis años y multa del triple del valor de los bienes y agravado, cuando las penas aumentan a entre tres y seis años de prisión si los bienes provienen del tráfico de drogas, delitos de corrupción o contra la Hacienda Pública. Si el delito se comete en el seno de una organización criminal, las penas pueden llegar hasta los nueve años para los cabecillas.