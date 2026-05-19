Zapatero defiende que sus actividades son legales y niega gestiones para el rescate de Plus Ultra

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José Luis Rodríguez Zapatero ha difundido un vídeo en el que defiende su inocencia tras conocerse su imputación por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra y ha anunciado que ejercerá su derecho a la defensa «con toda la firmeza y toda la convicción» y que atenderá a los medios en los próximos días. El expresidente asegura en la grabación estar dispuesto a «colaborar con la justicia» y asegura que «toda» su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad» y que sus ingresos y remuneraciones han sido declarados «vía IRPF con absoluta transparencia».

Zapatero niega además de forma rotunda los dos ejes centrales de la investigación. «Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración», declara. Y ha añade: «Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo».

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Las negaciones chocan frontalmente con el contenido del auto de 85 páginas en el que el juez Calama fundamenta su decisión. El magistrado describe al expresidente como el «líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que habría puesto sus contactos personales y su acceso a altos cargos de la Administración al servicio de quienes buscaban obtener decisiones favorables. Según el juez, esa red «selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura».

En cuanto a las sociedades, el auto señala que Zapatero habría dado instrucciones para crear una empresa en Dubái con el objetivo de canalizar el cobro del 1% del rescate —unos 530.000 euros— sin trazabilidad en España. El instructor también apunta que más de 730.000 euros habrían llegado directamente al expresidente a través de distintas sociedades intermedias, y otros 423.000 a Whathefav, la agencia de sus hijas Alba y Laura, en cuya investigación trabajan también los agentes desplegados este martes.

Zapatero comparecerá ante el juez Calama el próximo 2 de junio, pero en el vídeo asegura que también lo hará en los próximos días ante los medios.