La UDEF registra la oficina de Zapatero y la de sus hijas en el marco del caso Plus Ultra

Investigadores de la Audiencia Nacional acceden al edificio en Madrid donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para registrarla Rodrigo Jiménez | EFE

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se encuentra desde primera hora de la mañana en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

En este momento se están registrando tanto la oficina del exjefe del ejecutivo como otras tres sedes mercantiles, entre ellas las firmas de sus hijas supuestamente usadas para lavar capitales. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia. El objetivo es volcar el contenido de sus dispositivos y documentos que apuntalen las diligencias abiertas en su contra.

El juez José Luis Calama, que ha llamado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio, ha sido quien ha ordenado el registro de su oficina, ubicada en el centro de Madrid. Las investigaciones implican al también exlíder socialista en un presunto delito de organizacion criminal y falsedad documental.