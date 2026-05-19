Sánchez ordena el cierre de filas con Zapatero y reclama unidad al PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de sanción de la reforma del Apartado 3 del Artículo 69 de la Constitución Española, celelbrado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Unas horas después de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra, Pedro Sánchez envió un mensaje de WhatsApp a la Ejecutiva del PSOE instándoles a defender el «buen nombre de un compañero que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista». El escrito del presidente del Gobierno llama a los socialistas a «seguir luchando por hacer avanzar» el país en «momentos duros».

El texto fue difundido por la agencia estatal Efe y fue la única reacción del jefe del Ejecutivo, que no compareció ante la prensa. Zapatero —que defendió su inocencia con un comunicado grabado en vídeo— es el primer expresidente imputado en democracia, y es además uno de los principales consejeros y apoyos electorales del líder del PSOE.

El llamamiento a la unidad llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE y para el propio Sánchez. A la imputación de Zapatero se suman las causas abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez; la del exsecretario de Organización Santos Cerdán, que llegó a ingresar en prisión provisional; y el juicio —ya visto para sentencia— contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Al cúmulo de problemas judiciales se añaden las derrotas electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, tres de ellas con el peor resultado histórico. Esos reveses cauaron sacudidas internas por temor a una debacle en las autonómicas y municipales del 2027.

El escrito del presidente no cita a la Justicia, y tampoco lo hicieron los miembros del Gobierno. La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió la inocencia de Zapatero y los procedimientos «pulcros y transparentes» del rescate de Plus Ultra, que está relacionado con los presuntos delitos que se le atribuyen. Saiz sí intentó introducir un elemento político en lo ocurrido. Dijo que «el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias», pero la investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción. Otros ministros se limitaron a apoyar a Zapatero, como la de Vivienda, Isabel Rodríguez, que afirmó su «confianza» en la Justicia y la policía, «pero también en la presunción de inocencia».

Lo mismo hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, principal crítico de Sánchez en el seno del partido, que confía «todo pueda quedar explicado» por el bien de Zapatero «y el buen nombre del PSOE».

Fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien rompió la estrategia del Ejecutivo con un mensaje en el que insultó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo (PP), e insinuó filtraciones desde la Justicia: «Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario».

La dirección del PSOE

También hablaron de la acción judicial, para ponerla en duda, el PSOE y parte de su cúpula. El partido emitió un comunicado que reivindica el «ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social» de los gobiernos de Zapatero, y asegura que «la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer que haga». Esa última frase fue pronunciada por el exlíder del PP José María Aznar para arengar a la oposición a Pedro Sánchez, y ha sido vinculada con el uso de mecanismos judiciales para dañar a rivales políticos, el lawfare, que sí mencionaron los aliados del PSOE.

En esa línea, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que llegó al cargo tras la salida de Cerdán, emitió un mensaje en redes sociales que dice: «‘El que pueda hacer, que haga’ llevado a su máxima expresión». La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, se limitó a un «no pararán», que acompañó de su apoyo a Zapatero, como Torró.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió al expresidente: «No me creo que Zapatero sea un corrupto, sino al revés. Mis vivencias me hacen pensar y creer en su inocencia», y aseguró que desde las palabras de Aznar «se han hecho demasiadas cosas para atacar e intentar acabar con los socialistas. Pero (...) no nos vamos a dejar avasallar». Aseguró que se han abierto causas contra ellos «con recortes de periódico» e investigaciones prospectivas, y añadió que «cuando algo le iba mal al PP, aparecía alguna noticia de los tribunales que intentaba dar la vuelta a esas noticias». No concretó más detalles.

Los socios ratifican al Gobierno entre acusaciones de guerra judicial y llamamientos a la prudencia

Los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez no retiraron su apoyo al Gobierno tras la imputación de Zapatero.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, partido que conforma el Ejecutivo de coalición con el PSOE, afirmó que tienen «algunas dudas acerca de esta imputación» a la vista de como se están «comportando últimamente algunas de sus señorías y la judicatura con algunos supuestos». Añadió que «a ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones que se tendrán que aclarar». También desvinculó lo ocurrido de la estabilidad del Gobierno, que a su juicio debe «seguir gobernando».

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ratificó el apoyo de su grupo al Gobierno de Sánchez porque «no ha cambiado nada». También reclamó prudencia y no hacer «valoraciones precipitadas» sin más datos.

Su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, afirmó que hay «mucho ruido» y descartó que su partido vaya a tomar decisiones inmediatas: «Estamos en el inicio de un proceso de instrucción y vamos a estar a la espera de lo que este dé de sí».

En la misma línea, el portavoz de Junts en el Parlamento catalán, Salvador Vergés, pidió «que se aclaren los hechos y se respete la presunción de inocencia».

Ataques a la judicatura

En una línea similar a la de Sumar, el portavoz de ERC en el Congreso. Gabriel Rufián dijo que los jueces que hacen «política» y «están yendo» contra el PSOE, y añadió con ironía que «el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política». El diputado catalán señaló que Zapatero «es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga», dijo parafraseando la cita de Aznar que repitieron los socialistas.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero encuadró la imputación en «una actitud golpista de la derecha».

La diputada de Compromís, Águeda Micó, apostó por esperar para saber si existe el expresidente está implicado en corrupción o si «está siendo víctima de esta guerra judicial» que a su juicio impulsa el PP. También se mostró sorprendida de que Zapatero pudiese haber incurrido en una conducta de ese tipo.