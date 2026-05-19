El PP exige explicaciones a Sánchez por la investigación a Zapatero: «El tinglado se desmorona»

Núñez Feijoo y Moreno Bonilla, este lunes en la junta directiva nacional del Partido Popular. Diego Puerta | EFE

El PP lleva meses con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el punto de mira por sus presuntas actividades irregulares. Este martes la formación de Alberto Núñez Feijoo ha salido en tromba tras conocerse que la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga al exjefe del Ejecutivo por varios delitos de blanqueo de capitales en la causa abierta por el rescate de la aerolínea Plus Ultra exigiendo explicaciones a Pedro Sánchez por un caso que consideran de una «gravedad extrema».

«No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez», escribió en redes sociales el secretario general, Miguel Tellado, que avisó de que «el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».

Los populares decidieron llevar este mismo año a Zapatero declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo a raíz de las informaciones periodísticas que revelaron que el exjefe del Ejecutivo se reunió el 8 de diciembre en una cita en el bosque de El Pardo, en Madrid, con el directivo de la aerolínea y amigo, quien solo 72 horas después sería detenido por agentes de la UDEF. En la operación también cayeron el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y su presidente Julio Martínez Sola, cuyo nombre es casi idéntico al del empresario con el que se citó el exmandatario socialista. Están acusados de lavar dinero de las redes de tráfico de oro y del fraude de subsidios de Venezuela. En su comparecencia en el Senado, Zapatero desmintió de manera cualquier relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Vox exige la convocatoria de elecciones

El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha «colapsado», tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas. Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha agregado que con su propio colapso, los socialistas también «ha llevado al colapso a la nación».

Por ello, también ha pedido al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que «dé un paso al frente» y presente una moción de censura contra Sánchez. «No entendemos que los españoles estén asistiendo al desfalco de las instituciones públicas, al asalto de los contrapoderes del poder ejecutivo y el principal líder de la oposición no esté haciendo lo que merece el pueblo español», dijo.

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Page, «de piedra»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el primer dirigente socialista en reaccionar a esta imputación. Ha asegurado que se ha quedado «de piedra» y ha confiado en que «todo pueda explicarse».

En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero por tres delitos, por los que ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional, aunque ha señalado que sabe que «se comentan muchas cosas».

«Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE», ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es «una noticia telúrica».

Asimismo, ha señalado que la opinión que tiene de Rodríguez Zapatero es a raíz de su función pública y de su etapa política y ha añadido que si bien siempre le ha considerado «capaz de mover cielo y tierra para ganar votos» ha subrayado que no le ha visto «con neurosis» ni «obsesionado con el dinero».

Con todo, ha apuntado que ya lleva mucho tiempo sin tratar al expresidente del Gobierno y ha confiado en que «todo pueda quedar explicado, claro, aclarado», de forma que « le vaya bien y se pueda defender».