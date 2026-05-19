«Nuestro pana Zapatero detrás»: los mensajes interceptados en la operación Tíbet de la UDEF que implican al expresidente

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«Necesitamos llegar a las ayudas»; «tocamos a Ábalos»; «acaba de hacerse el puente con ZP»; «nuestro pana Zapatero detrás»; «no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo»; «si asegura, le damos el doble cuando caiga el dinero»... El auto completo del juez José Luis Calama sobre el caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso este periódico, reconstruye con mensajes internos de los investigados cómo la aerolínea buscó, desde los primeros compases de la pandemia, vías políticas para acceder a fondos públicos. La resolución incorpora conversaciones intervenidas en esta operación de la UDEF denominada Tíbet y en las que directivos y colaboradores de la compañía hablan de «tocar» al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos y al omnipresente Koldo García, de abrir un «puente con ZP» y de pagar a quien pudiera mover los resortes necesarios para lograr la ayuda.

Estas pruebas de cargo contra el expresidente vienen —revela Calama— de las autoridades de Estados Unidos. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) —un organismo de investigación criminal de Estados Unidos integrado en el Departamento de Seguridad Nacional— es el que ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un móvil de Rodolfo Reyes, un empresario venezolano que fue accionista y consejero de Plus Ultra. Esa colaboración internacional explica la envergadura de las comunicaciones que el juez utiliza para reconstruir la secuencia de contactos, reuniones y mensajes que señalan a Rodríguez Zapatero.

La pieza documental más novedosa del auto es el itinerario cronológico de esas gestiones. El 23 de marzo del 2020, según recoge Calama, Rodolfo Reyes pidió colaboración a un tal Miguel Palomero para acceder a ayudas públicas. «Necesitamos llegar a las ayudas (...) A ver qué se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas», escribió Reyes. La respuesta fue directa: «Tocamos a Ábalos».

Una semana después, el 30 de marzo, Reyes volvió a explorar posibles vías de influencia y contactó con Ramón Gordils, exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela, para sondear el acceso al expresidente: «Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento». Gordils contestó: «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP».

El lenguaje de aquellos mensajes es uno de los elementos que Calama utiliza para apuntalar la tesis de que los contactos no eran una gestión empresarial ordinaria. Cuando Reyes trasladó a Julio Martínez Sola, una de los fundadores de la compañía, la posibilidad de buscar ayuda de Zapatero, el presidente de Plus Ultra respondió: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». Días después, el 28 de abril de 2020, Reyes comunicó a Martínez Sola que la vía del expresidente ya estaba abierta: «Acaba de hacerse el puente con ZP». Y añadió una instrucción concreta: «Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils». Ese Manuel era, según el auto, Manuel Aarón Fajardo, a quien el juez sitúa como uno de los intermediarios directos con los clientes de la red.

El contacto avanzó al día siguiente. Julio Martínez Sola escribió a Fajardo para presentarse como vicepresidente de Plus Ultra y pedirle hora para hablar. Después informó a Reyes de que ya había contactado con él y dejó anotado otro mensaje clave: «Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero». El 30 de abril, Reyes comunicó a Gordils que el presidente de la aerolínea había hablado ya con el expresidente durante once minutos: «Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo (...) Luego cuando tú puedas, le preguntas». La contestación de Gordils fue: «Tranquilo... Ya nos enteraremos».

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La vía de Ábalos también aparece desarrollada con más detalle en el auto completo. El 4 de mayo de 2020, Palomero comunicó a Reyes que habían hecho un acercamiento a la «mano derecha del ministro», en alusión a Koldo García: «Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro». El 7 de julio, Reyes insistió en la necesidad de acceder al titular de Transportes: «Necesitamos llegar a Ábalos» y «a su mano derecha». Palomero respondió: «Vamos a intentarlo». Tras una reunión con directivos de Plus Ultra, Palomero explicó que había quedado con «el amigo» —Koldo, según el auto— para exponerle la situación y que se iba a producir una reunión con el secretario de Estado.

El auto detalla que esa reunión se fijó para el 22 de julio del 2020 con Pedro Saura, entonces secretario de Estado del Ministerio de Transportes. La cita, según una captura incorporada al procedimiento, había sido conseguida por «unos amigos». Para entonces, la causa refleja que las dos vías —la de Ábalos y la de Zapatero— discurrían en paralelo. El 4 de julio, justo después de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Julio Martínez Sola dijo a Reyes que «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana» y que ya estaban trabajando en ello. La respuesta de Reyes fue que solo pedían «el 5% de lo que den a Iberia y Europa».

La reunión del 22 de julio en Transportes dejó otra frase clave. Según Calama, tras aquella cita los investigados comentaron que habían sido recibidos por «altas recomendaciones» y que el papel del Ministerio sería «hablar bien de las compañías». Reyes remató la conversación con una expresión que el auto incorpora como indicio del peso de la vía del expresidente: «Nuestro pana Zapatero detrás».

El juez también recoge conversaciones posteriores que vinculan los pagos con el resultado esperado. En agosto del 2020, los investigados discutieron el coste de las distintas vías y se refirieron al pago de 60.000 euros antes de IVA a Análisis Relevante. En ese contexto aparece otra frase especialmente relevante: «Si asegura, le damos el doble cuando caiga el dinero». En otra conversación, los investigados resumen la lógica de la operación con dos expresiones que Calama destaca: «ellos cobran si se mueven» y «no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo».

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El auto desciende incluso al debate interno sobre qué servicios había que pagar y cuándo. El 21 de agosto de 2020, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra Líneas Aéreas, explicó en un grupo que tenía que llamar «al amigo del zapa» y que contaba con una propuesta de Indra de 44.000 euros por cuatro semanas. Reyes respondió: «Se los pagaremos si nos dan la ayuda». Roselli advirtió de que no podían esperar un mes para presentar los papeles. «No podemos. Tenemos que hablar con el tocayo», contestó Reyes, en referencia a Julio Martínez Martínez, el amigo íntimo de Zapatero. Roselli fue más explícito: «Que si quiere comer que nos mueva el expediente dentro de la SEPI y ahí sí».

La conversación siguió en términos económicos.

Reyes apuntó que, si se aprobaba la ayuda, podían regalar los 44.000 euros y hacer «un contrato vitalicio con Indra», pero «después de que tengas los reales». Alejandro Delgado Crego, apoderado de la aerolínea, cerró la secuencia con una frase que el auto recoge como indicio del vínculo entre el pago y el éxito de la gestión: «Correcto una vez que llegue la ayuda le pagamos (...). Es que el pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad. Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero».

El contrato del 1 % también aparece con más precisión en el auto completo. El 19 de enero del 2021, Idella Consulenza Strategica, representada por Julio Martínez Martínez, y Plus Ultra, representada por Julio Martínez Sola, firmaron un contrato de asesoramiento y enfoque estratégico para la solicitud de ayuda ante la SEPI. La remuneración pactada no era solo el 1% del rescate, sino el 1% más IVA del importe aprobado, lo que elevaba la cifra a 641.300 euros. El 25 de enero, en una conversación de grupo previa a una junta de accionistas, Martínez Sola preguntó: «¿El contrato del tocayo? ¿Lo decimos?». Roberto Roselli respondió que no.

«Todo iba bien»

La investigación sitúa esos hechos en una secuencia de creciente confianza sobre la concesión. El 3 de febrero de 2021, Reyes preguntó a Roselli cómo iba el asunto de la SEPI y este le contestó que iba «por buen camino» y que la celebración sería «buena». Tres días después, Reyes pidió organizar una comida con Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano y Julio Martínez Martínez y afirmó que Camilo había estado con Zapatero y que habían hablado de que «todo iba bien». Calama también recoge que el 26 de febrero del 2021, antes de la decisión formal del Consejo Gestor y antes de la aprobación definitiva del Consejo de Ministros, Julio Martínez Martínez y Camilo Ibrahim celebraron ya la concesión de la ayuda.

El auto apunta además a posibles maniobras documentales durante la tramitación. En uno de los pasajes, el juez señala indicios de que Plus Ultra habría aportado «datos falsos», en concreto alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda. También reproduce una conversación del 17 de diciembre de 2020 en la que Roberto Roselli habla con Reyes sobre las dudas de la SEPI respecto a los préstamos de Panacorp y anticipa que prepararán documentos. «Un poco más de maquillaje», dice Roselli, antes de añadir que después verían cómo «mover dinero».

La última fase de la ayuda tampoco queda fuera de las comunicaciones. El 19 de abril del 2021, Santiago Fernández Lena pidió a Reyes acelerar la firma de otro contrato porque Julio Martínez Martínez insistía en que lo necesitaba para una reunión al día siguiente y porque aún no habían recibido el segundo tramo de la ayuda. Reyes contestó: «Enviado a tu email». El documento adjunto era un contrato de prestación de servicios entre Análisis Relevante y Corpoestructura, firmado el 1 de abril del 2021, por 40 meses y con honorarios de 10.000 euros mensuales más IVA, es decir, 484.000 euros. El 10 de agosto de 2021, la SEPI completó el desembolso con los 34 millones del préstamo participativo.