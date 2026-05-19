Moreno asume una negociación con Vox: «A nadie le vamos a pedir que nos regale sus votos»

El presidente de Andalucía en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, este martes en la junta directiva autonómica del Partido Popular. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El presidente en funciones de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, destacó este martes que sería «un enrome error» tratar de bloquear a un eventual ejecutivo autonómico que llegaría al poder, dice, amparado por los más de 1,7 millones de votos que logró su partido. Estos se tradujeron en 53 escaños, cinco menos que en el 2022 y a dos de la mayoría absoluta en el Parlamento. «Este proyecto nunca va a ser una fachada o un escaparate», destacó el líder popular, que evitó mención alguna a Vox, el partido con el que está condenado a entenderse por el rechazo a una abstención de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Moreno reivindicó su vocación de ser un perfil moderado al asegurar que no quiere «la bronca ni la crispación como otros que la han usado». Eso sí, ya puso los mimbres de un contexto de negociaciones: «A nadie le vamos a pedir que nos regale sus votos».

Pese a no lograr la mayoría, uno de los objetivos que se marcó en campaña, Moreno hizo un balance de unos resultados que considera espectaculares. Aseguró que su partido fue primera fuerza en 599 de los casi 800 municipios de Andalucía y que logró superar en 20 puntos al PSOE.

«La prioridad nacional no es un eslogan», destacó la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, en referencia a una afirmación similar que hizo Moreno Bonilla en campaña. Será el punto central de las peticiones de Vox, que no aclara por ahora si desea cogobernar esta comunidad. La portavoz apostó por desterrar «las políticas socialistas que ha arrastrado el señor Moreno Bonilla». Una política que, a juicio de Vox, le hizo perder la mayoría absoluta.

El PSOE andaluz, por su parte, aprovechó la toma de posiciones de PP y Vox para criticar un potencial acuerdo. Lo hizo con la base de su discurso en campaña: la defensa de los servicios públicos. El secretario de comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, instó a Moreno a que aclare «qué derechos y qué servicios públicos va a entregar a la ultraderecha». «Aquí todos sabemos que ya están hablando con Vox, que ya están negociando por detrás», destacó.

La plataforma de Jordi Sevilla pide que la dimisión de Montero

La plataforma Socialdemocracia 21, que lidera el exministro socialista Jordi Sevilla, ha pedido este martes la dimisión de la líder del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17M, María Jesús Montero, tras cosechar el peor resultado de la historia del partido en la comunidad, con 28 escaños. La corriente crítica del PSOE pide también que se convoque un comité federal «urgente».