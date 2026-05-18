Montero asume un déficit en su forma de comunicar y la falta de movilización de parte de su electorado

A la derecha de la imagen, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en su valoración de resultados en la noche electoral. María José López | EUROPAPRESS

María Jesús Montero, la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, aseguró en la cadena Ser que su partido no supo movilizar a sus votantes. «No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, que lleva tiempo sin expresarse en apoyo al PSOE, cuando se está jugando lo que es más cercano en su día a día: la educación, la sanidad...», destacó Montero. Era su gran alegato en campaña: recuperar para las urnas al más de medio millón de votantes que sí los apoyaron en las generales. Los socialistas crecieron en 64.006 papeletas, y, pese al aumento de la participación, cedieron dos escaños y cayeron 1,3 puntos en porcentaje de voto, en el que es su peor resultado histórico en esta comunidad.

El que sí logró atraer a más votantes fue Adelante Andalucía. Montero dijo que hay que aprender del proyecto de José Ignacio García. «Son mucho más eficaces que nosotros en comunicación política», confesó la exministra, que argumentó que su partido debe aclimatarse a los nuevos tiempos, a «una política que se hace en el siglo XXI a la que el PSOE no se ha acabado de adaptar en Andalucía». «Es una realidad que tenemos que ver cómo la solucionamos», concluyó Montero.

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La candidata remarcó que dejará su escaño en el Congreso una vez que se componga el Parlamento andaluz. Será, muy previsiblemente, la nueva jefa de la oposición, del mismo modo que ocurrió en Aragón con Pilar Alegría y en Cataluña con Salvador Illa. Pero, a diferencia del hoy presidente catalán, María Jesús Montero no anticipa si repetirá como candidata: «Uno nunca puede decir “cuatro años” [...]. Si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré, y, si mi partido piensa que hay personas mejor preparadas para poder hacerlo, pues yo lo apoyaré, como siempre, a muerte», destacó.

Para Montero, además, no existe un cambio de tendencia ideológica hacia la derecha ni en Andalucía ni en el resto del país. La pérdida de espacio en los distintos Parlamentos autonómicos de los partidos progresistas se debe, a su criterio, al desencanto de este tipo de votante, que se quedan más en casa en las autonómicas y no acude a votar».

Montero reconoció que su partido no logró la movilización que esperaba. Pero, para el secretario de comunicación del PSOE de Andalucía, Fernando López Gil, este hecho sí se produjo. Al preguntarle por el resultado de 28 escaños, destacó que era una valoración «muy subjetiva». «El objetivo que se marcaba el PSOE era quitarle la mayoría absoluta al PP. En este sentido, era fundamental, y podemos decir que ese objetivo se ha cumplido», destacó. López Gil denunció que el PP andaluz articula «una maquinaria de fango que se dedica a destruir la imagen del candidato del PSOE». Una afirmación que sí secundó Montero en la Ser. «Hemos peleado contra Goliat y los gigantes, con un aparato de propaganda que hace desde la Junta de Andalucía», destacó la exvicepresidenta primera.