Moción de censura en Cartagena con el apoyo de dos concejales no adscritos que fueron de Vox

La presidenta del PP de Cartagena, Noelia Arroyo interviene en el acto central del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer en Cartagena, el pasado 7 de marzo. Juan Carlos Caval | EFE

Los grupos municipales de la localidad murciana de Cartagena Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena registraron este lunes una moción de censura «para poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal», que encabeza la popular Noelia Arroyo, según aseguraron en un comunicado.

Esta decisión —explicaron— llega tras meses de creciente tensión en el ayuntamiento, «especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro». Ante esta situación, las tres formaciones de la oposición se unieron «para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio», señalaron.

Además, aseguraron que su iniciativa cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, que abandonaron Vox recientemente. Esta última ya había dejado el aviso dado tras su salida del partido de ultraderecha cuando advirtió de que «en el momento en que yo tenga quejas, pues entonces tomaré otras decisiones».

Con sus votos, sumados a los siete concejales de MC, los cuatro de los socialistas y el de Sí Cartagena, los impulsores de la moción de censura contarían ya con los 14 votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, al estar formada la corporación por 27 concejales.

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Asimismo, apuntaron que «la inestabilidad política y económica ha llevado a los grupos de la oposición a unificar sus fuerzas». Se prevé que, de prosperar esta iniciativa, la alcaldía recaiga sobre Jesús Giménez Gallo, líder de la formación local MC, quien siempre ha mantenido «la labor de la oposición», aunque ya es el partido con más concejales, según informó este lunes La Opinión de Murcia. Será la segunda vez que el Movimiento Ciudadano llegue hasta la cima del poder municipal, siempre tras gobiernos populares.