Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, comparece en el Congreso: «No sé qué hago aquí»

La periodista Maribel Vilaplana, durante su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso ZIPI | EFE

Maribel Vilaplana, la periodista que compartió comida y sobremesa con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la tragedia de la dana, ha asegurado este martes no saber por qué ha sido citada en el Congreso para dar cuenta de qué sucedió el 29 de octubre del 2024, ha explicado que no ha recibido presiones por parte del PP y que no se ha sentido utilizada por el Gobierno valenciano. «No estoy coaccionada, señalada ni amenazada», ha dicho.

Sin embargo, en el arranque de su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, ha dejado claro que no tiene «nada nuevo que aportar» respecto a lo que ya dijo en el juzgado de Catarroja, declaración a la que se ha remitido en todo momento.

Respondiendo en valenciano a la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha señalado que acude al Congreso «libre» y asumiendo su «responsabilidad», pero que no podía contar nada nuevo. «No sé nada más, por mucho que se pueda especular, eso es lo que hay, no hay nada más», ha argumentado, recordando que en su testifical respondió a todas las preguntas de todas las partes. «He asumido mi responsabilidad, he acudido a un juzgado y he hecho mi trabajo. He colaborado en todo, he aportado todo lo que sabía y más y no me he paseado por ahí», ha abundado la periodista, tras mostrar su respeto por el trabajo de los comisionados, pero avanzando que no podía aportar nuevos datos y que las dudas sobre el comportamiento de Mazón aquel día deben planteárselas a él.

Se ha amparado en la «prudencia» y en la «responsabilidad» para no «interferir» en un procedimiento judicial que es «sumamente complejo» y que, desde su punto de vista, «absolutamente necesario» para esclarece qué pasó. Eso sí, ha aprovechado para recalcar que «no es plato de buen gusto» ser citada por una comisión de investigación, que ha pasado un «año y medio durísimo» y que solo quiere que todo «se acabe». También ha mostrado su deseo de que se aclare todo lo sucedido el 29 de octubre del 2024 y ha puesto en valor la investigación judicial, en el marco de la que, ha dicho, respondió a cosas por las que ni siquiera había sido citada.

En este contexto, ha querido dejar claro que ella no ha cambiado su posición. «Es que no han cambiado los hechos. Hay una versión que es la que yo puedo aportar, yo no puedo hablar por boca de otro señor, esto es una comisión de investigación política y yo no tengo ninguna responsabilidad política», ha subrayado, cuando le preguntaban por Mazón.

«Yo no sé qué hago aquí», ha llegado a decir Vilaplana, incidiendo en que no podía «contestar a nada» porque la investigación «atañe a cargos políticos con responsabilidad en emergencias. «Ha llegado un punto que ya sé cuando mi nombre sale para contar algo y sé cuando mi nombre sale para tapar algo», ha deslizado.