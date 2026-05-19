Calama, de discreto juez al primer plano mediático tras la imputación de Zapatero

Vehículos policiales ante la oficina de Zapatero Rodrigo Jiménez | EFE

José Luis Calama Teixeira siempre se ha mantenido en un segundo plano como juez de la Audiencia Nacional. Salmantino y a punto de cumplir 67 años, apenas hay imágenes de un magistrado que se ha convertido en el primero en citar como investigado a un presidente del Gobierno. Atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero hasta cuatro posibles delitos, el de blanqueo de capitales, la organización criminal, la falsedad documental y el tráfico de influencias.

El caso de ZP llegó a su juzgado por la dimensión internacional y económica que adquirió. Lo asumió el pasado mes de febrero. Desde entonces estuvo bajo secreto de sumario y llegó a prorrogar la investigación en dos ocasiones, hasta que hoy autorizó una batería de diligencias que incluyó el registro de la oficina de Zapatero y de otras tres mercantiles vinculadas a la investigación.

Calama ingresó en la carrera judicial en 1988 y ha tenido una destacada trayectoria en la judicatura. Así, lleva más de 30 años en carrera judicial y desde el 2018 tiene como destino la Audiencia Nacional. Especializado en delincuencia tecnológica, ha estado al frente de temas relacionadas con ciberespionaje, fraudes masivos y presuntas tramas de corrupción, si bien se hizo más conocido al abrir diligencias por el espionaje con el software Pegasus a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y varios ministros, entre ellos los titulares de Interior y Defensa.

Calama también procesó a los presuntos líderes de Resistencia Galega, Antón García Matos, alias Toninho, y Asunción Losada Camba, por delitos de pertenencia a organización terrorista, por depósito de aparatos explosivos por el material incautado en un garaje en Coímbra (Portugal), y por daños terroristas, por la colocación de un artefacto en la sede del Ayuntamiento de Baralla, en octubre del 2014. La explosión de esta bomba causó numerosos daños materiales en la casa consistorial y en edificios del entorno.

En lo relativo a macrofraudes y criptomonedas, ha llevado investigaciones relacionadas con la presunta estafa piramidal de Arbistar, una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas con la que se captaron decenas de millones de euros de miles de afectados mediante un esquema presuntamente fraudulento. Y trabajó también en el caso del Madeira Invest Club, redes de fraude fiscal de hidrocarburos y ciberataques al Poder Judicial.

Metódico y exhaustivo, da mucho peso a los informes elaborados por unidades de investigación como la UDEF, que está teniendo un papel relevante en el caso Plus Ultra centrado en el destino de los 53 millones de euros del rescate público que el Gobierno español concedió en forma de rescate a la aerolínea durante la pandemia.