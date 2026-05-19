José Luiz Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Chema Moya | EFE

La Audiencia Nacional ha dado el paso de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. Las investigaciones implican al expresidente del Gobierno en el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos.

El también exsecretario general del PSOE ha insistido siempre en su inocencia en el caso Plus Ultra, asegurando que no tuvo nada que ver en el rescate de la aerolínea, a pesar de haber cobrado casi medio millón de euros de su amigo Julito Martínez Martínez, asesor de la compañía aérea, precisamente durante el tiempo en que se produjo el desembolso de 53 millones de euros de dinero público para evitar la quiebra de la empresa de capital venezolano.

Y es que Zapatero, en las entrevistas y la comparecencia que tuvo que hacer frente en la comisión de investigación del Senado, no ha desmentido esos pagos -legales y declarados ante Hacienda-. Según han confirmado fuentes de la investigación a Colpisa, el expresidente del Gobierno, dado de alta en el régimen de autónomos, comenzó a emitir facturas por servicios de «consultoría» a Análisis Relevante S.L., la asesoría creada el 10 de febrero del 2020 por Martínez, al poco tiempo del nacimiento de esta firma.

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La realidad es que la figura del expresidente, polémica desde que en el 2016 comenzara su estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro por su supuesta mediación con la oposición, se ha vuelto todavía más controvertida después de que varios de los principales implicados de la macrocausa de corrupción que salpica al PSOE hayan asegurado que el exmandatario medió en el rescate de Plus Ultra o que se ha enriquecido con sus negocios en Venezuela. Las recientes detenciones ligadas al supuesto blanqueo de capitales por parte de directivos de la aerolínea lo han colocado todavía más en la picota, hasta el punto de haber sido este martes formalmente imputado.