Detenido un hombre por matar a su expareja en plena calle en Figueres, Gerona

Imagen de archivo de una patrulla de los Mossos d'Esquadra Alberto Estévez | EFE

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de Figueres (Gerona) que tenía activa una orden de alejamiento por matar en la tarde de este martes a su expareja en una plaza de esta localidad gerundense. Según informan fuentes municipales, se trataría de un nuevo caso de violencia machista y los hechos han tenido lugar en la Plaça Tarradellas de la capital del Alt Empordà.

El homicida, que ha sido detenido por agentes de los Mossos d’Esquadra en el mismo lugar de los hechos, de 48 años y con numerosos antecedentes, ha quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, y la habría matado con un ama blanca. La víctima, según fuentes cercanas al caso, tenía 33 años de edad y era de origen sudamericano. Al lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Urbana, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvarle la vida.

El detenido, de nacionalidad española, con un amplio historial de violencia, según estas mismas fuentes, y que este mismo lunes se había saltado la orden de alejamiento, por lo que ya fue detenido este lunes, ha cruzado la plaza tras el homicidio y se ha lavado los brazos, llenos de sangre, en una fuente cercana, han indicado diversos testigos. Se ha hecho cargo de la investigación del caso la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos de Girona, y los agentes se han desplazado hasta el lugar para tomar declaración a los testigos y para recabar pruebas del crimen. Por su parte, el Ayuntamiento de Figueres, de donde víctima y agresor son vecinos, ha anunciado que mañana convocará un minuto de silencio en la plaza del Consistorio.

En lo que va de 2026 hay confirmadas 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos, además de este de Figueres.

Se trata de uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de víctimas mortales ascendería a 22, 1.363 desde 2003. Para encontrar cifras similares de feminicidios a estas alturas del año, hay que remontarse a 2020, cuando se registraron 21 asesinatos, y a 2019, cuando en estas mismas fechas ya se habían confirmado 24 crímenes.