Detenido en El Ejido tras matar a sus padres y herir a otras cuatro personas, entre ellas dos menores de 7 meses y dos años

Un coche de la Policía Local de El Ejido, en una imagen de archivo Europa Press

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del tiroteo registrado a última hora de ayer lunes en la localidad almeriense de El Ejido, que se ha saldado con la muerte de sus padres y otras cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, uno de siete meses.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local y tiene relación familiar con las víctimas, ya que los fallecidos son sus padres.

Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23.00 en una zona conocida como El Canalillo, próxima a Balanegra, cuando se encontraron dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala. Ambos son un matrimonio y padres del autor de los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Europa Press que uno de los menores heridos tiene 7 meses de edad y se encuentra en estado crítico. Se trata del hijo del autor de los hechos. Otro de los heridos es un menor de dos años, mientras que los otros dos heridos, que se encuentran hospitalizados son una mujer en estado grave y un hombre de 60 años.