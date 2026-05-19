Las claves del caso Plus Ultra: una inyección de 53 millones, el amigo personal de Zapatero y la sociedad mercantil de sus hijas
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La Audiencia Nacional investiga al expresidente por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos a través de personas y empresas de su entorno en el rescate de la aerolínea durante la pandemia19 may 2026 . Actualizado a las 09:29 h.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. Calama indaga en el presunto uso irregular#