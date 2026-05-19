La clave del caso Zp: el contrato del 1 % que acorrala al expresidente

Investigadores de la Audiencia Nacional acceden al edificio en Madrid donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para registrarla Rodrigo Jiménez | EFE

Una consultora, un amigo personal, unas facturas y el rescate público de una aerolínea. Análisis Relevante nació como una pequeña firma de informes geopolíticos para grandes empresas y ha terminado convertida en una de las piezas centrales del caso Plus Ultra. La sociedad, constituida en febrero del 2020 por Julio Martínez Martínez, amigo de running de José Luis Rodríguez Zapatero, facturó a la aerolínea hispanovenezolana cantidades muy similares a las que después cobró el expresidente por trabajos de «consultoría global». La Audiencia Nacional investiga ahora si esa estructura sirvió para encubrir comisiones vinculadas al rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en marzo del 2021.

El dato que más complica el horizonte judicial de los investigados, y sobre todo del exdirigente socialista, es la existencia de un contrato intervenido por la UDEF en un ordenador de Martínez. En ese documento, según fuentes jurídicas, se fijaba una comisión del 1 % para el empresario alicantino si lograba que Plus Ultra obtuviera la ayuda estatal. Ese contrato, firmado con una mercantil de Martínez y con la propia aerolínea, apunta a un posible delito de tráfico de influencias y encaja casi milimétricamente con las cantidades que la compañía terminó abonando al entorno de Análisis Relevante.

Martínez niega la validez de ese documento y el expresidente ha rechazado siempre haber intervenido en la concesión del rescate. «No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás», sostuvo Zapatero en su comparecencia en el Senado, donde durante tres horas respondió a las preguntas de la comisión de investigación sobre el caso Koldo. El expresidente defendió que todos sus ingresos fueron legales, declarados ante Hacienda y derivados de trabajos privados de consultoría, con informes «escritos y orales» ajenos a cualquier irregularidad.

Para los investigadores, sin embargo, la coincidencia de cifras, fechas y conceptos de facturación ha dejado de ser un elemento aislado. Plus Ultra recibió 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. En paralelo, Análisis Relevante ingresó alrededor de 460.000 euros de la aerolínea en un período de cinco años. Zapatero, a su vez, reconoció en el Senado haber cobrado 463.000 euros brutos en seis años de la firma de su amigo. «De media», explicó, fueron unos 70.000 euros anuales, una cantidad que defendió como ajustada al mercado por su experiencia: «Lógicamente, [se] tiene en cuenta la trayectoria».

La génesis de Análisis Relevante se remonta a noviembre del 2019. La idea inicial, según fuentes conocedoras del proyecto, era crear una start up capaz de elaborar informes de análisis internacional para grandes compañías, en principio del Ibex. En el núcleo fundacional aparecían Julio Martínez y Sergio Sánchez, antiguo vocal asesor del Centro Nacional de Inteligencia entre el 2009 y el 2018 y actual directivo de relaciones institucionales de Movistar Plus. Sánchez figuró con el 25 % de la sociedad. Martínez quedó como administrador único.

Zapatero nunca tuvo participaciones, pero sí estuvo desde el principio en el radar de la firma como principal atractivo comercial. Su perfil de expresidente, sus contactos internacionales y su presencia en América Latina eran, según esas fuentes, uno de los activos con los que la consultora pretendía vender informes de geopolítica a grandes clientes. El propio exjefe del Ejecutivo reconoció en el Senado que Julio Martínez, «como socio mayoritario de esa compañía», le propuso ser consultor. Y añadió otro dato relevante: «Yo le propuse que estuvieran también mis hijas».

La empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, aparece así en otra derivada de esa misma estructura. Según la versión ofrecida por el expresidente, la agencia realizó labores de comunicación, márketing y maquetación de los informes de consultoría. La firma habría cobrado alrededor de 200.000 euros de Análisis Relevante por esos trabajos. Las hijas del expresidente no figuran como investigadas, pero la UDEF registró la sede de la mercantil para recabar documentación sobre los encargos, las facturas y la trazabilidad de los pagos.

Sergio Sánchez ha sostenido que desconocía cualquier vínculo de la consultora con Plus Ultra. Afirma que durante años elaboró informes, primero con cierta periodicidad y después de forma cada vez más espaciada, porque Martínez le trasladaba que la sociedad no conseguía clientes. Por esos trabajos, asegura, facturó unos 18.000 euros en cinco años. También afirma que nunca supo lo que cobraron Zapatero o la empresa de sus hijas ni que Análisis Relevante estuviera ingresando dinero de la aerolínea. «Me considero un perjudicado», ha dicho, al defender que creyó hasta el final que la firma era una empresa «moribunda» que no había logrado abrir mercado.

La versión de la UDEF

La versión que manejan la UDEF y Anticorrupción es muy distinta. De la veintena de sociedades registradas a nombre de Julio Martínez, solo Análisis Relevante carecía de trabajadores y estaba domiciliada en Madrid. Para los investigadores, esa sociedad pudo funcionar como una estructura sin empleados que, bajo la apariencia de contratos de asesoría, sirvió para canalizar fondos procedentes de Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero. La firma empezó a facturar a la aerolínea desde el primer año de su fundación.

Fuentes próximas a la compañía sostienen que Julio Martínez actuaba como «conseguidor» en Venezuela: gestionaba combustible, aplazamientos de deudas, vuelos de repatriación y permisos de aviación. Las mismas fuentes le atribuyen múltiples contactos y «mucho poder» con el Gobierno venezolano, un activo especialmente sensible para una aerolínea cuyos principales puentes aéreos conectaban España con Venezuela, Perú y Colombia.

Esa actividad exterior es una de las zonas grises de la investigación. Martínez tenía contactos en Caracas y una relación estrecha con Zapatero, que desde el 2016 ha mantenido una presencia recurrente en Venezuela por sus gestiones políticas con el Gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. La UDEF intenta determinar si las tareas atribuidas al empresario explican por sí solas los pagos de la aerolínea o si, por el contrario, sirvieron para retribuir gestiones políticas orientadas a facilitar el salvamento público.

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Los investigadores también han reconstruido la vida societaria de Martínez en torno a Plus Ultra. Además de Análisis Relevante, el empresario utilizó IOT Domotic Europe y Voli Analítica para facturar a la aerolínea. Los conceptos cambiaban —«honorarios mensuales por elaboración de informe», «servicios prestados», «gestión de vuelos» o «servicios de vuelos Madrid-Caracas»—, pero el patrón temporal resulta relevante para la causa. Análisis Relevante dejó de facturar a Plus Ultra cuando en abril del 2021 se abrieron diligencias sobre el rescate. Durante ese período, los cobros continuaron a través de otras sociedades. Y, tras el archivo provisional de la causa en enero del 2023, la relación con Análisis Relevante se reactivó mediante un nuevo contrato de asesoría y consultoría.

La Audiencia Nacional también examina si el dinero del rescate pudo ser utilizado para devolver préstamos simulados o encubrir operaciones de blanqueo con ramificaciones en Francia, Suiza y otros países. La Fiscalía Anticorrupción apuntó en su denuncia a una organización asentada en varios territorios y dedicada a recibir fondos ilícitos procedentes de Venezuela, incluidos programas públicos de alimentos subsidiados y operaciones de venta de oro. En esa hipótesis, Plus Ultra habría actuado como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con sociedades vinculadas a la red, que luego habrían sido reembolsados con fondos salidos de la ayuda estatal.

La investigación incorporó además peticiones de información de Suiza y Francia por posibles operaciones de blanqueo. Los agentes analizan movimientos de dinero al extranjero, compras de inmuebles, sociedades interpuestas e incluso operaciones con relojes de lujo como posibles mecanismos para lavar capitales. Esa dimensión internacional fue una de las razones que permitió a la Audiencia Nacional asumir finalmente la causa, después de que el procedimiento inicial arrancara en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

El caso presenta además movimientos societarios que han llamado la atención de los agentes. Fangyong Du, empresario chino próximo al círculo de Zapatero y conocido como Miguelito Duch, liquidó dos sociedades vinculadas a su operativa empresarial apenas días antes de la operación policial de diciembre contra Plus Ultra. Las firmas Mimo Capital y Mimo Advisors se liquidaron oficialmente el 9 y el 10 de diciembre, justo antes del registro de la aerolínea y de la detención de Julio Martínez. La UDEF aceleró aquella operación al detectar movimientos que sugerían que algunos implicados podían conocer la inminencia de los registros.

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La pieza que ahora debe encajar el juez José Luis Calama es si todos esos pagos respondieron a trabajos reales de asesoría, intermediación aérea y consultoría internacional o si fueron una cobertura para repartir comisiones por el rescate. Zapatero sostiene que sus ingresos fueron legales y ajenos a Plus Ultra. Martínez defiende que sus servicios a la aerolínea eran reales. Pero la UDEF ha situado a Análisis Relevante, el contrato del 1 %, los cobros del expresidente y la empresa de sus hijas en el centro de una investigación que ya no se limita al rescate, sino a la ruta completa del dinero.