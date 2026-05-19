«El Bambi de acero» se enfrenta a la promesa de no fallar a sus fieles

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El expresidente del Gobierno ejerce como mediador diplomático y comercial en Venezuela y China, y se convirtió en una pieza indispensable para Pedro Sánchez

19 may 2026 . Actualizado a las 17:10 h.

«No nos falles». Era el grito de cientos de personas aquella noche triunfal en Ferraz, donde se celebraba un vuelco electoral sin precedentes en la joven democracia española. Habían pasado tres días de los terribles

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