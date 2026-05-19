La Audiencia Nacional imputa a Zapatero por blanqueo y organización criminal en el caso Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Chema Moya | EFE

Blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental.... El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, después de meses de investigación policial y con un cúmulo de pruebas contundente, ha dado el histórico paso de imputar por primera vez a un expresidente del Gobierno de España y hacerlo además con gravísimas acusaciones de corrupción para enriquecerse él y a su familia. José Luis Rodríguez Zapatero, declarará como investigado el próximo 2 de junio por su intervención en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Las sospechas de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es que el exjefe del Ejecutivo se lucró gracias a buena parte de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez desembolsó durante la pandemia a esta compañía de capital venezolano.

El magistrado Calama, al mismo tiempo que este martes levantaba el secreto de su investigación, ordenó varios registros, entre ellos el despacho profesional de Zapatero y de, al menos, una de las empresas de sus hijas.

El tribunal que lleva la investigación del también exsecretario general del PSOE será el número 4 de la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama lleva a cabo esta investigación por distintas operaciones presuntamente ficticias en el marco de la causa. Calama se hizo cargo del caso Plus Ultra después que el juez Ismael Moreno se abstuviera en el 2024.

Zapatero ha insistido siempre en su inocencia en el caso Plus Ultra, asegurando que no tuvo nada que ver en el rescate de la aerolínea, a pesar de haber cobrado casi medio millón de euros de su amigo Julio Martínez Martínez, asesor de la compañía aérea, precisamente durante el tiempo en que se produjo el desembolso de 53 millones de euros de dinero público para evitar la quiebra de la empresa de capital venezolano.

Y es que Zapatero, en las entrevistas y la comparecencia que tuvo que hacer frente en la comisión de investigación creada por el PP en el Senado, no ha desmentido esos pagos «legales y declarados ante Hacienda»-. Según han confirmado fuentes de la investigación, el expresidente, dado de alta en el régimen de autónomos, comenzó a emitir facturas por servicios de «consultoría» a Análisis Relevante S.L., la asesoría creada el 10 de febrero del 2020 por Martínez, al poco tiempo del nacimiento de esta firma.

Análisis Relevante, cuya acta fundacional se firmó 20 días después del misterioso aterrizaje de Delcy Rodríguez en Madrid, no ha tenido nunca empleados. Oficialmente se dedica a la prestación de «servicios de apoyo, asesoría y consultoría en organización y gestión, así como a la elaboración de informes y estudios de estrategia, análisis de mercado y consultoría de márketing y servicios para empresas e instituciones».

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La realidad es que la figura del expresidente, polémica desde que en el 2016 comenzara su estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro por su supuesta mediación con la oposición, se ha vuelto todavía más controvertida después de que varios de los principales implicados de la macrocausa de corrupción que salpica al PSOE hayan asegurado que el exmandatario medió en el rescate de Plus Ultra o que se ha enriquecido con sus negocios en Venezuela. Las recientes detenciones ligadas al supuesto blanqueo de capitales por parte de directivos de la aerolínea lo han colocado todavía más en la picota, hasta el punto de haber sido este martes formalmente imputado.

Los tres delitos que le atribuyen a Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos el próximo 2 de junio. El expresidente del Gobierno tendrá que aclarar sus trabajos de consultoría para la empresa Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez, asesor de la compañía aérea Plus Ultra -rescatada por el Gobierno en 2021 por 53 millones de euros e investigada por derivar parte de esta ayuda a actividades ilícitas de blanqueo- e imputado desde el origen en esta causa en un juzgado de Madrid. Estos son los tres ilícitos penales por lo que tendrá que declarar el exdirigente socialista:

Delito de falsedad documental: Consiste en alterar, simular o crear un documento total o parcialmente con la intención de engañar o causar un perjuicio. Este delito protege la fe pública y la seguridad jurídica. Las penas varían significativamente dependiendo del tipo de documento falsificado y de quién cometa el acto. Si se trata de documentos públicos, oficiales y mercantiles. Si es cometido por un particular, las penas se estiman entre seis meses a tres años de prisión y multa.

Delito de tráfico de influencias: Se produce cuando una persona utiliza su posición o sus relaciones personales con un funcionario o autoridad pública para conseguir una resolución favorable que le genere un beneficio económico a ella o a un tercero. En España, este delito está regulado en el Código Penal y se divide en dos modalidades principales: cuando ha sido cometido por autoridad o funcionario público o por un particular, es decir, cuando una persona sin cargo público aprovecha su relación personal con un funcionario para conseguir un beneficio económico y se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años.

Delito de organización criminal: Castiga la agrupación estable de más de dos personas que, de forma coordinada y con reparto de tareas, se asocian para cometer delitos. Se penaliza la propia estructura y participación, independientemente de que se llegue a consumar el objetivo delictivo final. Para que exista organización criminal se deben cumplir los siguientes requisitos básicos: pluralidad de personas, permanencia en el tiempo y reparto concertado de tareas o funciones. La finalidad es cometer delitos y la horquilla de las penas es muy amplia: de uno a ocho años de cárcel dependiendo del rol en el grupo delictivo.