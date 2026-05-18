Vota y opina: ¿Qué partido sale más reforzado de este último ciclo electoral?

Feijoo, Sánchez y Abascal durante la campaña de las elecciones andaluzas E. P.

El ciclo electoral del 2026 ha terminado con las elecciones andaluzas, donde el PP mantiene su presidencia, aunque pierde la mayoría absoluta y tendrá que volver a negociar con Vox. Situación similar afrontaron los candidatos populares en Castilla y León, Aragón y Extremadura, que, aunque vencedores de las elecciones, dependen de la formación liderada por Santiago Abascal para formar gobierno en los parlamentos autonómicos, un partido que sale en tendencia positiva y acumulando escaños. El PSOE, por su parte, acaba el ciclo marcando varios de sus peores resultados históricos. Aragón y Andalucía empeoran el peor registro de la formación en esas comunidades y, el único resultado positivo fue en Castilla y León.

Los cambios de marca y la división del entorno Sumar, Podemos e Izquierda Unida se deja notar en los resultados, provocando que en algunos parlamentos como el de Castilla y León Podemos se quede fuera y no logre representación. Las alternativas de partidos como Chunta Aragonesista y Adelante Andalucía acumularon muchos votos en sus respectivas comunidades, beneficiándose especialmente de la caída del PSOE y de la división de los partidos estatales de izquierda. Sin embargo, en Castilla y León las formaciones regionalistas se estancaron.

Puedes dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.