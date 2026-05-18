Vota y opina: ¿Qué partido sale más reforzado de este último ciclo electoral?

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ESPAÑA
Determinados los resultados de las elecciones andaluzas, los principales partidos ya ponen su vista en los comicios municipales y autonómicos del 202718 may 2026 . Actualizado a las 13:53 h.
El ciclo electoral del 2026 ha terminado con las elecciones andaluzas, donde el PP mantiene su presidencia, aunque pierde la mayoría absoluta y tendrá que volver a negociar con Vox. Situación similar afrontaron los candidatos populares en Castilla y León, Aragón y Extremadura, que, aunque vencedores de las elecciones, dependen de la formación liderada por Santiago Abascal para formar gobierno en los parlamentos autonómicos, un partido que sale en tendencia positiva y acumulando escaños. El PSOE, por su parte, acaba el ciclo marcando varios de sus peores resultados históricos. Aragón y Andalucía empeoran el peor registro de la formación en esas comunidades y, el único resultado positivo fue en Castilla y León.
Los cambios de marca y la división del entorno Sumar, Podemos e Izquierda Unida se deja notar en los resultados, provocando que en algunos parlamentos como el de Castilla y León Podemos se quede fuera y no logre representación. Las alternativas de partidos como Chunta Aragonesista y Adelante Andalucía acumularon muchos votos en sus respectivas comunidades, beneficiándose especialmente de la caída del PSOE y de la división de los partidos estatales de izquierda. Sin embargo, en Castilla y León las formaciones regionalistas se estancaron.
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