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Teresa Rodríguez revela en redes sociales tras votar que está tratándose de un cáncer
ESPAÑA
En el 2022 la coportavoz de Adelante Andalucía dejó su puesto como diputada autonómica18 may 2026 . Actualizado a las 14:31 h.
Teresa Rodríguez ha revelado este domingo tras votar en las elecciones andaluzas que tiene cáncer, en respuesta a una usuaria de la red social X que le preguntó de qué iba «disfrazada» al ver una foto de ella con un pañuelo en la cabeza junto a una urna.
La que fuera candidata de Adelante Andalucía en las anteriores elecciones autonómicas, de 44 años, ha publicado en su cuenta de X un mensaje con la frase «¡A votar!» y una fotografía en la que aparece en un colegio electoral junto a una urna y acompañada de una niña con una papeleta.
Entre los comentarios, una usuaria de la misma red social le ha preguntado: «¿De qué vas disfrazada?», a lo que ella ha contestado: «De señora con quimio». De esta forma, Rodríguez ha revelado que padece cáncer y está tratándose con quimioterapia de la enfermedad, lo que ha generado a continuación mensajes de ánimo y de apoyo por parte de otros usuarios.
También ha reaccionado el portavoz del PP, Borja Sémper, que acaba de reincorporarse a la vida política tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea a causa de un cáncer. «Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia», ha escrito a través de la plataforma.
En junio del 2022, Rodríguez fue candidata a presidir la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, formación que obtuvo dos escaños en la Cámara autonómica. En diciembre del mismo año dejó su escaño en el Parlamento andaluz y se reincorporó a su puesto en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real (Cádiz), aunque sigue vinculada a Adelante Andalucía como coportavoz.