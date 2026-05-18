Rueda ve «lóxico» que Moreno Bonilla hable con Vox si no tiene mayoría

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. PACO RODRÍGUEZ

«Juanma Moreno obtivo un moi bo resultado, non maioría absoluta, pero un magnífico resultado que hai que poñer en valor», dijo el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, este lunes, un día después de las elecciones andaluzas en las que Moreno obtuvo la victoria, pero se quedó a dos escaños de la absoluta.

Rueda señaló que el de Moreno el «segundo mellor resultado» de la historia del PP en Andalucía y lo contrapuso con el «nefasto» desempeño electoral del PSOE de María Jesús Montero, que tuvo su peor marca histórica.

El líder del PPdeG recordó lo «compricadas que son as maiorías absolutas», y recordó que en la actualidad su partido solo cuenta con una en tres comunidades: La Rioja, Madrid y la que él obtuvo en el 2024 en Galicia.

Sin embargo, rechazó que ese hecho le convierta en una suerte de contrapeso interno a la madrileña Isabel Díaz Ayuso: «Aquí non se compite con ninguén (...) non rivalizamos». Señaló además que al PPdeG «sempre se lle escoita», y más cuando el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijoo, fue durante años líder de la formación gallega.

Rueda insistió en que todos forman parte del mismo partido, que solo ha recolectado victorias en las últimas cuatro elecciones y en las que mejoró resultados en dos citas.

Sobre la gobernabilidad de Andalucía, porque Moreno Bonilla necesitará apoyos para ser investido, recalcó que debe ser el dirigente andaluz quien decida «a mellor forma de actuar» y recalcó que las fuerzas políticas deberían ser «consecuentes» con los resultados, ya que faltó «moi pouco» para la mayoría.

También consideró que, sin la absoluta, es «lóxico» que el presidente del PP andaluz entre en negociaciones con otras fuerzas, como Vox, y recalcó que esas conversaciones derivan de los resultados electorales que expresan lo que quieren los ciudadanos. A su juicio, quienes «botan as mans á cabeza» por las negociaciones con Vox son los mismos que ven normal los acuerdos co «formacións que teñen posturas moito máis radicais».

Sobre la situación de los socialistas y de las «forzas de esquerda con malos resulados», Rueda afirmó que «deberían reflexionar». Aseveró que en el PSOE «todo está sacrificado á pervivencia do seu líder en Madrid [Pedro Sánchez]» y añadió que el resultado andaluz es «un chanzo máis na debacle xeral» de los socialistas, que deberán lidiar con fuerzas como Adelante Andalucía, que recogen sus votos.

Sobre la posible entrada de Vox en Galicia, Rueda dijo que su partido seguirá trabajando «para ter a confianza da maioría dos galegos» y que esa formación siga sin representación en las próximas convocatorias.