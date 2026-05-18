El PP gana en Andalucía sin lograr la mayoría absoluta y el PSOE cae a su mínimo histórico

FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El Partido Popular se frena en Andalucía. En sus terceras elecciones autonómicas, Juanma Moreno repetirá al frente de la Junta, sin revalidar su mayoría absoluta, y supera a toda la izquierda junta en voto, convirtiendo la comunidad sureña en la cuarta en menos de un año que tendrá que sentarse a negociar con un Vox que crece ligeramente. El tablero político evidencia también que María Jesús Montero, la gran apuesta de Sánchez, entierra al partido electoralmente con el peor resultado de su historia, mientras que en las izquierdas, Adelante Andalucía supera a Por Andalucía y dobla sus escaños, siendo el partido que más crece en todo el escenario político.

Con un 64,8 % de participación, cuatro puntos más que en los anteriores comicios, Juanma Moreno se llevó ayer la victoria agridulce de la noche, tanto por inaugurar un tercer mandato sin revalidar la mayoría absoluta como por el impacto nacional que provoca su victoria. El líder del PP andaluz se unió a la lista de los representantes territoriales de los últimos comicios regionales que no cumplieron con el mandato de Alberto Núñez Feijoo: gobernar sin depender de Vox. De los 58 diputados que obtuvo en las elecciones del 2022, conservó 53, con el 41,5 % de los votos, casi el doble que su rival más directo, el PSOE. Se quedó a tres de la mayoría y tendrá que negociar con los de Abascal. Un escenario que ha sido complicado en Extremadura, Aragón, y Castilla y León.

Pero esa victoria dista mucho del gran golpe que recibió el PSOE. María Jesús Montero llegó como la gran apuesta de Sánchez, dejando la vicepresidencia primera del Gobierno, para revertir tanto la pérdida de poder del partido en el 2018, cuando obtuvo 33 escaños y perdió San Telmo por primera vez en su historia, y del peor resultado histórico de los socialistas hasta la fecha, cuando Juan Espadas obtuvo en el 2022 un total de 30 escaños. La candidata ahondó esa brecha y rascó 28 diputados y el 22,7 % de los votos. El resultado no solo puso de manifiesto la crisis de las siglas territoriales para hacer frente al PP, sino que también cristalizó el rechazo de la comunidad más poblada de España a la apuesta del sanchismo, vinculada a los ERE y la financiación singular.

Vox también ve su efervescencia disparada. Tras entrar con doce diputados en el 2018 y sumar dos en los últimos comicios, en esta cita electoral Manuel Gavira cerró la noche con 16 y el 13,82 % de las papeletas. Un resultado que aboca a los de Abascal a negociar. El partido ultra gana nuevamente la posibilidad de condicionar la agenda del PP, y tendrá más fuelle en un territorio en el que inmigración y agricultura, dos de sus puntos fuertes para captar votos, tienen un gran peso político.

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«Sorpasso» en la izquierda

Las formaciones a la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, también dejaron un poso de doble lectura. Por un lado, los de José Ignacio García remontaron desde los dos diputados que obtuvieron en el 2022 a ocho (el 9,6 % de las papeletas) y casi doblaron a la coalición de Podemos e Izquierda Unida que comanda Antonio Maíllo, hasta ahora hegemónica en su espacio.

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Con este resultado, en Andalucía queda constancia de que el proyecto construido por Teresa Rodríguez será el que marque el rumbo de su espectro político, y Podemos ve reducidas sus ambiciones de aglutinar voto con sus siglas, que, aunque siguen teniendo tirón, conservan los cinco representantes del 2022 con el 6,3 % de los sufragios y no se consolida por encima de las marcas más afines a Sumar. Los de Maíllo logran, por los pelos, conservar la posibilidad de formar grupo propio en el Parlamento andaluz, que exige mínimo cinco representantes.