Moreno apuesta por un gobierno del PP en solitario en Andalucía

El candidato del PP a al reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, a su llegada a la sede del PP en Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un Gobierno andaluz «en solitario» y ha considerado que no sería «razonable ni sensato» que Vox buscara el «sillón» en el futuro ejecutivo autonómico. Así se ha pronunciado Juanma Moreno a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, convocada para analizar el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo, en las que el PP-A ha logrado 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta.

«El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario», ha señalado Juanma Moreno, para quien no tendría «ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón» por parte de Vox. «No sería razonable ni sensato ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que ha optado claramente por el PP», ha señalado Juanma Moreno, quien ha precisado que no ha habido aún ningún contacto con Vox y que «tiempo hay» hasta el 11 de junio, cuando se constituirá el nuevo Parlamento andaluz. «Tenemos margen de maniobra y tiempo, de manera serena, para ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos».

A la pregunta de si descarta una repetición electoral, ha manifestado que ese es el «último de los recursos», porque los ciudadanos no lo quieren, supone un coste económico relevante y no garantiza tampoco que «cambie el resultado».

Respecto a si estaría dispuesto a aceptar el concepto de «prioridad nacional» si Vox lo plantea como una exigencia en las posibles negociaciones, Juanma Moreno ha señalado que la «prioridad» del PP-A es la «prioridad andaluza», que esta comunidad «funcione». Ha manifestado que «el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente, y lo razonable y sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces ha decidido en las urnas el día de ayer y es que el PP gobierne en el solitario».

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Moreno ha detallado que el PP-A ha sacado 1.735.000 de votos, 150.000 más que en las elecciones del 2022, con casi 20 puntos más que el PSOE-A y casi 30 puntos más que Vox, y se ha quedado 21.000 votos de la mayoría absoluta (10.000 en la provincia de Jaén y 11.000 en la de Granada). En su opinión, los resultados «son lo suficientemente contundentes como para que haya esa mayoría solvente que la que disponemos ahora mismo nos pueda permitir gobernar», aunque «otra cosa es que la dinámica parlamentaria nos lleva a buscar acuerdos, eso es evidente también». «No hay que ser ingenuos en el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdos en la vía parlamentaria», ha recalcado.

El precedente, el pacto que aupó a Moreno a la presidencia en el 2019

El 9 de enero del 2019 se firmó en Andalucía el primer acuerdo autonómico de legislatura entre el PP y Vox, un documento en el que se recogían un total de 37 medidas, finalmente dulcificadas tras la renuncia del partido de Santiago Abascal de exigencias como la derogación de las leyes contra la violencia de género y a favor del colectivo LGTBI, la devolución al Estado de las competencias en Educación, Sanidad y Justicia o el cambio del Día de Andalucía al 2 de enero (Día de la Reconquista).

El acuerdo fue rubricado por los entonces candidatos del PP, Juanma Moreno, y de Vox, Francisco Serrano; y por los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García Egea (PP) y Javier Ortega Smith (Vox), pero no por Ciudadanos, que fue socio de gobierno en el primer Ejecutivo de Moreno. El documento recogía medidas como la derogación de la ley de memoria histórica y promover una ley de concordia para sustituirla. La protección y el apoyo por ley de la tauromaquia, un reconocimiento a la importancia de la caza y un compromiso para promover las «expresiones culturales y populares andaluzas» como el flamenco o la Semana Santa fueron otros de puntos acordados para permitir el apoyo externo de Vox a un gobierno de PP y Ciudadanos.

El acuerdo plasmó también parte de las políticas migratorias que proponía Vox -que entonces no hablaba de 'prioridad nacional'-, con el compromiso para evitar todas «aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada» así como un apoyo material, humano y documental a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen encomendada «la protección de las fronteras, garantizando así una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultural occidental, vinculada siempre al mercado laboral». No obstante, el PP evitó que apareciera la petición de Vox nada más sentarse en la mesa de negociación de expulsar a 52.000 migrantes y que los populares calificaron de «inaceptable».