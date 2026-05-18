María Jesús Montero asumirá su escaño en Andalucía, pero no confirma si permanecerá toda la legislatura: «Voy partido a partido»

María José López | EUROPAPRESS

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes a renunciar al escaño que actualmente mantiene en el Congreso por Sevilla «en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía», para tomar posesión de su acta en la Cámara autonómica y ejercer desde ese momento como «jefa de la oposición» en esta comunidad, si bien no ha asegurado que vaya a permanecer en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura.

«En cuatro años pasan muchas cosas» y «voy minuto a minuto, partido a partido», ha comentado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de este pasado domingo, 17 de mayo, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que el PSOE-A empeorase en esta cita con las urnas su suelo electoral en esta comunidad y se quedara con 28 escaños, dos menos que los conseguidos en el 2022, y un 22,7% de votos.

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María Jesús Montero ha garantizado que ella va a «ser la jefa de la oposición» en el Parlamento andaluz en cuanto este se constituya --a partir del próximo 11 de junio--, al tiempo que va a «empezar a trabajar también al interior» de su formación política y «con la sociedad andaluza para tener una mejor conexión para estar en condiciones competitivas dentro de cuatro años para ganar las siguientes elecciones, que es de lo que se trata, para mejorar la vida de los ciudadanos», ha añadido. «Lo que comprometo, lo hago y lo digo, y soy una persona bastante transparente», ha añadido la líder socialista, quien a la pregunta de si en cuatro años se ve repitiendo como candidata del PSOE-A en unas elecciones andaluzas, ha respondido que ella va «minuto a minuto, partido a partido, y en este momento» está en «intentar reforzar» al PSOE-A con todo lo que ella «pueda aportar de experiencia, de visión de la política y también del aprendizaje» adquirido. Dicho esto, ha apuntado que ella estará «siempre a disposición» de su partido. «Lo he estado antes, lo estaré ahora y, por tanto, no me atrevería a trasladar ahora lo que ocurrirá dentro de cuatro años», ha añadido María Jesús Montero.