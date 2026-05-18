Maíllo descarta dimitir: «Hemos mantenido el resultado»

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo Mauri Buhigas | EFE

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que «ahora mismo» no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son «muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada».

En declaraciones a Radio Nacional (RNE) de España, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un «cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo». Según Maíllo, no se ha conseguido el objetivo de cambio de gobierno y, aunque «ha retrocedido la derecha y los resultados del PP son un fracaso para el proyecto personal de Moreno Bonilla», la «izquierda no suma para conseguir una alternativa». Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que «Vox intervenga con su política de recortes» sociales y de derechos.

En otra entrevista en Canal Sur Radio, Maíllo ha descartado una abstención de su formación para hacer presidente a Juanma Moreno porque son «modelos antagónicos» y van a hacer una oposición «lo más útil posible para atrapar, agarrar y sostener derechos que se han adquirido con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años. Vamos a tener un no rotundo al PP y, sobre todo, a sus políticas».

En clave nacional, Antonio Maíllo ha dejado claro que va a defender «con uñas y dientes un proyecto de izquierda para todo el país», alejado de las «tentaciones de confederales de trocearla» porque con esa división «se le deja al PSOE todo el espacio para un proyecto progresista de país» y Pedro Sánchez se convertiría «en el único referente de una izquierda con proyecto de país para toda España».