Juanma Moreno no logra su objetivo de gobernar en solitario

P. MEDINA MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Hasta ahora era uno de los tres estandartes regionales del PP junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda

18 may 2026 . Actualizado a las 00:34 h.

La de Juanma Moreno es una trayectoria de altibajos. Prácticamente, el presidente andaluz ha pasado por todos los escenarios políticos: gobernar sin ser del partido más votado, con mayoría absoluta y, ahora, inaugurará su etapa

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