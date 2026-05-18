Juanma Moreno no logra su objetivo de gobernar en solitario
MADRID / LA VOZ
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Hasta ahora era uno de los tres estandartes regionales del PP junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda18 may 2026 . Actualizado a las 00:34 h.
La de Juanma Moreno es una trayectoria de altibajos. Prácticamente, el presidente andaluz ha pasado por todos los escenarios políticos: gobernar sin ser del partido más votado, con mayoría absoluta y, ahora, inaugurará su etapa#