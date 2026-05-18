Las claves del auge de Adelante Andalucía

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, valorando los resultados Román Ríos | EFE

La izquierda alternativa en Andalucía cuenta con un nuevo actor hegemónico. Las encuestas ya apuntaban a que Adelante Andalucía iba a tener unos buenos resultados, pero no tanto como los logrados en el 15M, que sitúan a la formación liderada por José Ignacio García con ocho escaños, seis más que los logrados en el 2022, superando claramente a Por Andalucía cuya candidatura, encabezada por Antonio Maíllo, se estancó en cinco diputados sin lograr rentabilizar el regreso del dirigente de IU a la primera línea política. Estos son algunas de las claves que han llevado a Adelante Andalucía a poder contar con un grupo propio en el Parlamento de la comunidad.

Sin vínculos con partidos nacionales

Proyecto pegado al terreno. El 17M profundiza en el retroceso de las formaciones progresistas de ámbito estatal frente a fuerzas de corte confederal, soberanista o estrictamente territorial, y supone un serio aviso para la alianza que tratan de articular los partidos del socio minoritario del Gobierno con el objetivo de pilotar la reordenación de la izquierda alternativa antes de las próximas generales. Ocurrió en Aragón, donde la Chunta tuvo un importante resultado en la urnas. El 17M, Adelante Andalucía se impuso en la lucha por la izquierda a una coalición (Por Andalucía) que, pese a sus intentos de reconstrucción, siguió orbitando alrededor de una marca nacional con síntomas cada vez más evidentes de desgaste. Su discurso estuvo pegado al terreno con valores claros, con una defensa a ultranza de la educación y sanidad públicas, la desprofesionalización de la política y la regulación del alquileres.

El salto

De Cádiz al resto de Andalucía. El proyecto es inequívocamente gaditano y heredero del iniciado por la exdiputada Teresa Rodríguez y del exalcalde de Cádiz José María González kichi al frente de la izquierda ajena al PSOE, tras el cisma con Podemos e IU provocado por las disputas internas. Los ocho escaños permitirán a Adelante Andalucía contar con grupo parlamentario propio, un elemento esencial para poder expandirse territorialmente. Sus mejores resultados el 17M los ha tenido en Cádiz y Sevilla, donde ha logrado dos diputados, pero también ha conseguido un acta en Granada, Málaga, Córdoba y Huelva. Su implantación territorial se ha consolidado.

El candidato

Conectado con los jóvenes y muy activo en redes sociales. El nombre de José Ignacio García ya empieza a sonar con otra intensidad tras el 17M. De ser prácticamente un desconocido para el gran público al nuevo líder de la izquierda alternativa en Andalucía. «Es un candidato que sonríe, que no riñe», reconocen desde su entorno más cercano. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, donde organizó asambleas contra el plan Bolonia, descubrió su conciencia política durante el 15M. En el Parlamento se mostró como un buen orador y un azote para Moreno Bonilla. También salió bien parado en los debates con candidatos celebrados en televisión. Conecta muy bien con el público joven. Es muy activo en redes sociales y una de sus señas de identidad son las camisetas con mensaje. «Nosotros hablamos de propuestas para los andaluces, no de las peleítas de la izquierda», repitió hasta la saciedad en los últimos días de campaña.

El futuro

Seguir creciendo. A diferencia de otras propuestas más populistas, Adelante Andalucía tiene las bases para poder seguir creciendo. Está ya implantada en esta comunidad y sus ocho diputados han sido claves para que Moreno Bonilla no lograse la ansiada mayoría absoluta que le permitiría prescindir de Vox. Sin «las peleítas», a las que se refirió en campaña, la suma entre las dos marcas de la izquierda alternativa habrían logrado los 20 diputados y convertirse en el tercer grupo en el Parlamento andaluz por delante de Vox. Sin duda, un reto para el futuro.