Begoña Gómez pide su absolución: «No hay delito alguno»

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. BALLESTEROS / EFE

Begoña Gómez ha pedido formalmente su absolución en la causa que el juez Juan Carlos Peinado pretende llevar ante un jurado popular y ha negado haber cometido «delito alguno» en relación con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, el software vinculado a ese proyecto y la supuesta utilización de una asesora de La Moncloa para fines privados. En su escrito de conclusiones, la defensa de la esposa del presidente del Gobierno solicita que, si finalmente es juzgada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación, «se proceda al dictado de sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables», porque «los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno».

El escrito reconoce que Gómez creó una sociedad vinculada a su cátedra, pero niega que esa actuación tuviera relevancia penal, beneficio económico indebido o ánimo de apropiación. También admite que la asesora de la Moncloa Cristina Álvarez le prestó ayuda «de forma ocasional» y en «momentos puntuales», aunque sostiene que esa colaboración no afectó al desempeño de sus funciones oficiales ni causó «menoscabo de recursos públicos». Esa es una de las claves de la defensa frente a la tesis de la malversación que sostiene el instructor.

El documento, firmado por el exministro socialista Antonio Camacho, rechaza de plano los relatos de las acusaciones y plantea «un relato fáctico alternativo». La defensa sostiene que la conducta atribuida a Gómez «no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados por las acusaciones». «En consecuencia, y por las razones que se expondrán en el plenario, procede el dictado de sentencia absolutoria», recalca el letrado.

El origen de la relación

Camacho sitúa el origen de la relación de Gómez con la Complutense mucho antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El escrito recuerda que inició su colaboración con la UCM en el 2012, «momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna», primero como codirectora de estudios de Formación Continua de Técnico de Fundraising y después como codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro, durante once ediciones consecutivas, hasta la incoación de la causa penal en abril de 2024.

La defensa sostiene que, tras la llegada de Sánchez al Gobierno, Gómez dejó su actividad privada para «evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional» del presidente. En el 2020, durante el cierre de la universidad por la pandemia, el entonces rector Joaquín Goyache le ofreció en una reunión en el Palacio de la Moncloa codirigir una cátedra extraordinaria porque, según el relato de la defensa, reunía los requisitos para ello. Gómez aceptó y la denominó Transformación Social Competitiva.

El escrito subraya que esa cátedra «no estaba remunerada» y que Juan Carlos Barrabés, también investigado, actuó como «un profesor más del claustro». La defensa sostiene que las cátedras extraordinarias son instrumentos de colaboración público-privada destinados a promover docencia, investigación y transferencia de conocimiento, «sin que formen parte de la estructura ordinaria de cátedras universitarias financiadas con recursos públicos».

Sobre el software de sostenibilidad vinculado a la cátedra, Camacho niega cualquier apropiación patrimonial. La defensa sostiene que la plataforma nunca llegó a estar terminada ni fue explotada comercialmente y que el registro efectuado por Gómez se hizo por encargo de la propia Universidad Complutense. También rechaza que las cartas de apoyo firmadas por Gómez para proyectos empresariales puedan utilizarse como indicio incriminatorio, al recordar que esos contratos están siendo analizados por la Fiscalía Europea y no forman parte de esta causa.

El papel de Cristina Álvarez

El bloque de malversación se centra en Cristina Álvarez. La defensa recuerda que las cónyuges de los presidentes del Gobierno han contado tradicionalmente con asistentes con disponibilidad permanente para tareas de apoyo logístico, agenda, comunicaciones, acompañamiento, protocolo y coordinación institucional. En ese marco, sostiene que la «remisión de dichos correos» por parte de Álvarez «no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones» y, por tanto, «no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos».

Condenas en costas

Camacho pide además que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír y que reclaman 24 años de prisión para Gómez, sean condenadas en costas si se dicta sentencia absolutoria, incluidos los honorarios de abogado y procurador. La defensa sostiene que actuaron con «temeridad y mala fe» porque «la acción penal fue ejercitada y ha sido mantenida con fines distintos a la legítima persecución del delito», instrumentalizando el proceso penal «como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional» contra Gómez, sin «correlación real» entre los hechos investigados y las «gravísimas calificaciones jurídicas sostenidas».

La presentación del escrito de conclusiones llega tras dos movimientos procesales de la pasada semana. El 13 de mayo, Gómez pidió al propio Peinado la suspensión del procedimiento y la «paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso» hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos pendientes. Un día después, el 14 de mayo, recurrió ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez de llevarla ante un jurado popular, al considerar que se había producido una «arbitraria elección del cauce procesal» y que la causa se dirige contra ella por ser «cónyuge del presidente del Gobierno».