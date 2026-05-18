Adamuz dicta sentencia y da la victoria al PP tras la tragedia ferroviaria

Un trabajador de Correos entrega los votos de una mesa electoral en Córdoba rafa alcaide | EFE

Victoria incontestable del Partido Popular en Adamuz, el epicentro de la tragedia ferroviaria que tuvo lugar en la provincia de Córdoba el pasado mes de enero -en la que perdieron la vida 46 personas-. Los de Juanma Moreno han logrado el 53,64 % de las papeletas, que eran 1.272, mientras que el PSOE ha quedado en el 24,96, con 592 y Por Andalucía ha aguantado el tipo en el 7,25, por delante de Vox (6,62) y Adelante Andalucía (4,13). Un resultado que marca un antes y un después en este municipio en la localidad cordobesa -cuyo Gobierno municipal lo ostenta el PSOE en coalición con IU-. Es cierto que en las elecciones autonómicas de 2022 el PP ya fue la formación más votada en Adamuz, con 1.028 votos y el 47,46 % del total. El PSOE-A quedó entonces en segunda posición, con 682 papeletas y el 31,48 % -aunque pactó con IU y logró gobernar-.

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No obstante, la diferencia entre ambos partidos se ha ampliado: los populares superan ahora el 53 % de los votos contabilizados y los socialistas se quedan en torno al 25 %.

Además, los precedentes -antes del vuelco electoral de la comunidad en el 2018- siempre favorecían a los socialistas. En las elecciones autonómicas, su mejor resultado reciente sería el 14 de marzo del 2004. Coincidían las andaluzas con las elecciones generales que acabarían elevando a la Presidencia del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, gracias a una gran movilización del voto de izquierda. El PSOE logró el 57 % de los sufragios.