Los tribunales castigan con dureza tramas de hidrocarburos como la de Aldama

Aldama entrando al Tribunal Supremo para el juicio por el caso de las mascarillas SERGIO PÉREZ | EFE

Víctor de Aldama, corruptor confeso del 'caso Koldo' y azote del Gobierno, espera la sentencia de las mascarillas en el Tribunal Supremo -por la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama siete años de prisión- con un ojo puesto