Los tribunales castigan con dureza tramas de hidrocarburos como la de Aldama

Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Aldama entrando al Tribunal Supremo para el juicio por el caso de las mascarillas
Aldama entrando al Tribunal Supremo para el juicio por el caso de las mascarillas SERGIO PÉREZ | EFE

El Supremo y la Audiencia Nacional han impuesto penas de hasta 19 años de prisión y multas de 414 millones en las dos primeras causas juzgadas

18 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Víctor de Aldama, corruptor confeso del 'caso Koldo' y azote del Gobierno, espera la sentencia de las mascarillas en el Tribunal Supremo -por la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama siete años de prisión- con un ojo puesto

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