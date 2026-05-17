Los tribunales castigan con dureza tramas de hidrocarburos como la de Aldama
MADRID / COLPISA
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El Supremo y la Audiencia Nacional han impuesto penas de hasta 19 años de prisión y multas de 414 millones en las dos primeras causas juzgadas18 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Víctor de Aldama, corruptor confeso del 'caso Koldo' y azote del Gobierno, espera la sentencia de las mascarillas en el Tribunal Supremo -por la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama siete años de prisión- con un ojo puesto#