El Congreso aborda desde este lunes los riesgos de la regularización masiva de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona para pedir documentos requeridos para iniciar los trámites. MARTA PÉREZ / EFE

La ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con los apoyos de PP y Vox para analizar los riesgos que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado por el Gobierno pueda tener en ámbitos como la lucha contra el terrorismo comenzará este lunes con la comparecencia del secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto Conesa, y el comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (CEPAIM), Juan Antonio Segura Lucas.

Entre los ponentes, que los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad, hay expertos en seguridad como el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Francisco Javier Marín, o el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Hans Lejtens, además de representantes de entidades sociales especializadas en la atención a personas extranjeras como Fundación CEPAIM y de asociaciones del movimiento migrante como SOS Racisme Catalunya. También participarán académicos como el catedrático de Filosofía del Derecho y especialista en derechos humanos, ciudadanía y extranjería Javier de Lucas o la experta del Consejo de Europa en el marco del Proyecto Ciudades Interculturales Gemma Pinyol-Jiménez. En total, 25 expertos que desfilarán por el Congreso en los próximos meses.

La previsión es que los trabajos de este órgano, que preside la diputada popular Edurne Uriarte, finalicen más allá del actual período de sesiones, que termina en julio. A continuación, se elaborarán su informe definitivo, que será elevado a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se votará. Un calendario que, de cumplirse, chocaría con los plazos que se manejan en el proceso de regularización, ya que los solicitantes tienen hasta el 30 de junio para iniciar los trámites para la autorización de residencia temporal y cuya resolución, según el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros, debería estar resuelto en un plazo máximo de resolución «de tres meses a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarla». Es decir, que de registrarse el último día posible -el 30 de junio- debería estar resuelta el 1 de octubre.

Vista en el Supremo

El Tribunal Supremo tiene previsto estudiar esta semana si suspende el procedimiento extraordinario. El recurso, presentado por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones, fue rechazado la semana pasada por la Abogacía General del Estado, que pide al Alto Tribunal el sobreseimiento de la causa al considerar que no se dan los requisitos legales para suspender la regularización de forma cautelar, como piden las partes recurrentes. En su opinión, los permisos de residencia concedidos podrían revertirse si el Supremo decide más adelante que el procedimiento debe ser revocado, y la regularización de los inmigrantes ilegales no tendrá impacto en los servicios públicos; mientras que su suspensión «dejaría sin efecto útil» la norma, «dañando gravemente el interés general» que defiende el Gobierno.

Aunque la Secretaría de Estado de Migraciones no dispone aún de un recuento oficial sobre las cifras totales en este primer mes desde que se abriese el procedimiento, en las primeras 24 horas, 13.500 solicitaron el permiso de residencia temporal a través de la plataforma telemática de Extranjería, mientras que otras 19.600 personas solicitaron cita previa para acudir presencialmente.