Un coche arrolla a siete ciclistas en Brunete y deja un herido grave con traumatismo craneal

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 SUMMA 112 | EUROPAPRESS

Un turismo ha atropellado este domingo a un grupo de siete ciclistas en la carretera M-600, a la altura del kilómetro 33,9, en el municipio madrileño de Brunete. El accidente, ocurrido en torno a las 9.30 horas, ha dejado un herido grave, cuatro moderados y dos leves, todos ellos varones de entre 25 y 50 años.

El ciclista más afectado sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue evacuado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro. El resto, con fracturas, contusiones y traumatismos de distinta consideración, fueron trasladados en ambulancia a varios centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.Sanitarios del SUMMA112 atendieron a todos los implicados en el lugar, incluido el conductor del turismo, un joven de 19 años que sufrió una crisis de ansiedad tras el impacto.