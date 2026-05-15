La investigación sobre las mascarillas de Torres y Armengol abre otro frente al PSOE
MADRID / COLPISA
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El juez Ismael Moreno quiere aclarar el papel de ambos en los contratos a Aldama, para decidir cuanto antes si la causa debe acabar en el Supremo15 may 2026 . Actualizado a las 21:29 h.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no está dispuesto a cerrar la vía de investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por los Gobiernos de Baleares y Canarias a las#