La investigación sobre las mascarillas de Torres y Armengol abre otro frente al PSOE

M. Saiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, en una imagen de archivo.
Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, en una imagen de archivo. Rodrigo Jimenez

El juez Ismael Moreno quiere aclarar el papel de ambos en los contratos a Aldama, para decidir cuanto antes si la causa debe acabar en el Supremo

15 may 2026 . Actualizado a las 21:29 h.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no está dispuesto a cerrar la vía de investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por los Gobiernos de Baleares y Canarias a las

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 12€/año Sin permanencia Quiero la oferta