Encuentran muertos a un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en un cuartel de Alicante en un posible caso de violencia de género

Vehículo de la Guardia Civil de archivo M.MORALEJO

Conmoción absoluta en el municipio de Dolores,en Alicante, tras hallar este sábado los cuerpos sin vida de un guardia civil, su esposa y el hijo de ambos. El agente fallecido era un componente del puesto principal de la citada localidad. Los tres cuerpos —el matrimonio y su hijo— aparecieron en una de las viviendas del puesto de la Guardia Civil de Dolores, donde residían. Según informa Las Provincias, un compañero del agente fallecido los localizó sobre las once de la mañana. La mujer y el hijo se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él.

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Los hechos se encuentran bajo investigación, aunque todo apunta a un caso de violencia de género. El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, ante «los terribles hechos ocurridos» este sábado en el municipio.