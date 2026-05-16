Detenidas 31 personas en Valencia y Castellón en la mayor operación contra la droga alfa en España

Patrulla de la Guardia Civil CARMELA QUEIJEIRO

Un paquete de mensajería llega a una taquilla automática. A simple vista parece que contiene una videoconsola o una película comprada en una web legal. Sin embargo, en el interior de las cajas no hay entretenimiento, sino alfa o «flakka», una droga sintética capaz de provocar psicosis, convulsiones e incluso la muerte. La Guardia Civil de Sagunto ha desarticulado una red de distribución de esta peligrosa sustancia psicoactiva, que ha causado la muerte de tres hombres en seis meses en Valencia y Benetússer, en la mayor operación contra el tráfico de alfa en España. El operativo policial se ha saldado con la detención de 31 personas en las provincias de Valencia y Castellón, y la incautación de cuatro kilos de esta sustancia psicoactiva, lo que equivale a unas 300.000 dosis, y varios botes de GHB (éxtasis líquido).

La investigación comenzó el 12 de noviembre de 2025 «gracias al testimonio de los padres de una víctima de esta droga», según informó este viernes el coronel Juan Martínez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Tras una relación tóxica, un adolescente comenzó a consumir alfa y «cayó en una espiral autodestructiva de sexo y drogas», por lo que sus progenitores acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Sagunto para pedir ayuda.

El grupo de agentes que asumió el caso «hizo la principal misión que tiene la Guardia Civil, que es escuchar a las víctimas y tomar conciencia del problema familiar que tenían», manifestó Martínez. Tras comprobar algunos datos facilitados por los padres, los guardias civiles del Área de Investigación de Sagunto realizaron averiguaciones y detectaron pronto el envío de paquetes sospechosos desde varios países europeos a diferentes direcciones de la provincia de Valencia. También descubrieron un patrón de recepción periódica en puntos de entrega y establecimientos concertados.

El entramado utilizaba empresas pantalla y cuatro páginas web de apariencia legal. Estos sitios se activaban y desactivaban con frecuencia para evitar el rastreo policial. Los compradores de alfa realizaban los pagos mediante criptomonedas. Una vez en España, los importadores multiplicaban hasta por diez veces el valor de la sustancia que compraban. Para burlar los controles, los envíos imitaban paquetes de reconocidas empresas de comercio electrónico. Dentro ocultaban la droga junto a una tarjeta de plástico para su manipulación. El perfil de los receptores identificados corresponde a un nivel socioeconómico medio y alto. Muchos de ellos contaban con antecedentes policiales por tráfico de drogas. La Comunidad Valenciana era el destino del 80 % de los envíos de «flakka» que realizaba la red desde Polonia, donde la Policía de este país continúa las investigaciones para identificar a los jefes del grupo delictivo y localizar el laboratorio de droga sintética.

La fase final del operativo antidroga incluyó siete registros en Valencia capital, Alaquàs, Alcàsser y Manises. Los 31 individuos detenidos están considerados pequeños traficantes de alfa, según explicó en rueda de prensa el cabo Asensio, jefe del equipo de investigación. Además de los cuatro kilos de «flakka», los agentes de la Guardia Civil hallaron una pistola simulada y otras drogas sintéticas. Asensio también afirmó que el estupefaciente intervenido durante la operación es peligroso, porque es muy adictivo y provoca delirios y agresividad. «Los consumidores pierden todas sus facultades, y no saben dónde están en ese momento», añadió el cabo de la Guardia Civil.

La mayoría de los paquetes con la sustancia psicoactiva llegaron a taquillas electrónicas y los receptores utilizaban nombres falsos, por lo que no fue fácil identificar a los traficantes de «flakka». De los 31 detenidos, dos ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial. Los arrestos se produjeron en Valencia, Sagunto, Alaquàs, Alcàsser, Manises, Castellón, Almenara y la Vall d'Uixó, entre otras localidades, con la intervención de otras unidades de la Guardia Civil y seis juzgados. La operación antidroga sigue abierta en la Comunitat Valenciana, donde los investigadores no descartan nuevas detenciones.

Se trata de una droga psicoactiva estimulante cuyo uso está en aumento para fines recreativos en el ámbito sexual. Sus efectos son devastadores para la salud. La peligrosidad es tal que la tenencia de solo 0,3 gramos ya se considera tráfico de drogas. La investigación de la Guardia Civil continúa abierta para desarticular por completo la infraestructura de recepción de esta peligrosa sustancia. La alfa-PVP, nombre técnico de esta sustancia estupefaciente, pertenece al grupo de las catinonas, un alcaloide presente de forma natural en la kalanchoe, una planta originaria de África. Esta droga provoca una euforia muy intensa y una estimulación física extrema. Su consumo suele derivar en cuadros de psicosis aguda, delirios y alucinaciones que distorsionan gravemente la realidad. En casos extremos, el organismo sufre convulsiones, arritmias cardíacas y la muerte.

Tres muertes en seis meses

La alerta se ha disparado tras registrarse tres muertes vinculadas a la «flakka» en un intervalo de seis meses en Valencia y Benetússer. La secuencia letal comenzó el pasado 7 de octubre de 2025, cuando un joven de 23 años de edad murió al precipitarse desde la planta 14 de un edificio del barrio de Campanar tras sufrir un episodio de paranoia extrema. La tragedia continuó el 11 de abril de 2026 en la localidad de Benetússer, con el fallecimiento de un hombre de 48 años en su domicilio, y sumó un tercer caso de muerte en investigación apenas nueve días después por una caída desde un sexto piso en Valencia. La víctima tenía 49 años. Las tres vidas truncadas en extrañas circunstancias confirman que la droga alfa está dejando una estela letal.

La droga llega a España desde laboratorios de Polonia y Países Bajos, se publicita en redes sociales y grupos de WhatsApp o Telegram, y se vende por internet con envío de paquetes a taquillas electrónicas o domicilios. Su bajo coste, entre 20 y 30 euros por gramo, facilita su acceso. Muchos consumidores compran dosis pequeñas para su uso personal, pero otros terminan convirtiéndose en traficantes tras adquirir grandes cantidades para fiestas. Más allá del riesgo letal, la droga se asocia también a delitos de sumisión química, como la agresión sexual que sufrió un hombre el 3 de mayo de 2023 en Paterna. Dos años después, la víctima declaró en el juicio que su agresor le había obligado a consumir alfa para someterlo a todo tipo de prácticas sexuales sin su consentimiento mientras lo tenía retenido en una habitación, bajo llave y la puerta atracada con muebles, durante nueve horas. Estos sucesos subrayan la peligrosidad de una droga de diseño capaz de anular la voluntad y transformar el ocio en una pesadilla judicial y médica.