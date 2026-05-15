El PSOE trata de movilizar medio millón de votos de la abstención

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de campaña en Martos (Jaén). PSOE-A | EUROPAPRESS

Las últimas elecciones autonómicas y generales en Andalucía tienen un claro dominador. El azul del PP tiñó las ocho provincias, pero el sabor de la derrota fue bien distinto en una y otra llamada a las urnas para el PSOE. En total, según los datos de la Junta Electoral Central, los socialistas sumaron 583.824 sufragios en los comicios generales que no se dieron en clave autonómica. En trece meses, y aunque la naturaleza de las convocatorias eran diferentes, el PSOE recuperó fuelle en las ocho provincias, con un promedio de un 9 % más de voto.

«María Jesús Montero estuvo apelando al voto femenino, que es un voto que al Partido Socialista le ha salvado los muebles en varias ocasiones. El objetivo principal del PSOE es movilizar a los que votan en generales y no votan en autonómicas. Ese voto no va a otros partidos; simplemente se queda en la abstención. Está por ver si la candidata lo está consiguiendo», destaca la andaluza Ana Salazar, directora general de la consultora Idus 3 y experta en comunicación política e institucional. El PSOE ha invocado recurrentemente el espíritu de remontada, pese a que la mayoría de las encuestas estimaron que no llegará a los 30 escaños con los que cuenta actualmente en el Parlamento de Andalucía. Sería, de darse, el peor resultado de su historia.

Las diferencias fueron notorias en provincias como la de Cádiz. La candidatura de Pedro Sánchez sumó 102.789 votos más que la de Juan Espadas, prácticamente el doble. El porcentaje pasó del 21,01 al 33,15 %. Esta situación es extrapolable a otras fuerzas de izquierda. Sumar casi dobló las papeletas de Por Andalucía —ambos proyectos integraron en sus candidaturas a Podemos— con 525.371 en las elecciones al Congreso. Precisamente, en Cádiz protagonizó ayer un mitin la líder de los socialistas andaluces, acompañada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La polémica con las comparsas

La exministra criticó al Partido Popular a cuenta de una reclamación del PP sevillano ante la Junta Electoral Central. Este solicitó que no se cantaran coplas con contenido político en el Carnaval de Primavera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por coincidir con la jornada de reflexión del sábado. En esta celebración participan agrupaciones gaditanas. «¿Cómo puede haber alguien tan sobrado que piense que puede censurar, ni más ni menos, que el carnaval de Cádiz? Algo que no ha conseguido nadie», destacó Montero. El PP sevillano ya retiró su petición.

El sondeo preelectoral de la fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) estimó que, en el caso de Cádiz, el PSOE sería segunda fuerza, con tres escaños, los mismos que suman Por Andalucía (2) y Adelante Andalucía (1). Así las cosas, Montero llamó a la movilización de aquellos que apostaron anteriormente por su partido. Pidió «encarecidamente» a todo aquel que «haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas que vuelva a confiar» en el proyecto socialista.

Zapatero elogia al Ejecutivo

Por su parte, Zapatero reivindicó la labor del Ejecutivo central. «La creación de empleo depende del Gobierno de España en un 90 %. O va bien en toda España o no va bien. Afortunadamente va bien, va cómo nunca», destacó el expresidente. Un alegato que busca contrarrestar los argumentos del PP, que reivindica el aumento del PIB andaluz desde que Moreno llegó a la Junta. Desde el 2019, creció un 12,9 %.