El PP apela a la «fraternidad» con México ante una oposición que tacha de «ridículo» el viaje de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el acto de entrega de medallas honoríficas otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid EFE | EFE

Parece que el PP de Madrid busca rebajar la tensión por el viaje de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a México al reivindicar la «hermandad» entre ambos países, tratando, así, de amortiguar el impacto de la polémica. Después de que la dirigente popular señalase al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum y al de Pedro Sánchez por «boicotear» su visita al país y de que asegurase, en el pleno de la Asamblea de este jueves, que «México no existió hasta que llegaron los españoles», ahora su formación trata de disminuir el choque. Mientras el portavoz de su partido a nivel autonómico, Carlos Díaz Pache, defiende que «México y España son países hermanos, con 500 años de historia común», el Gobierno central y la oposición madrileña continúan sus críticas contra lo que califican como un viaje «ridículo» que solo busca «enturbiar» las relaciones institucionales entre ambos territorios.

Díaz Pache denunció, durante la celebración de San Isidro en el Palacio de Cibeles, la existencia de una estrategia orquestada para perjudicar la imagen de la dirigente madrileña, asegurando que es «público y notorio» que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, alentó un «boicot» contra Ayuso «desde que puso un pie» en el país. El portavoz popular vinculó esta situación con la política nacional -como ya ha hecho la presidenta autonómica en diversas ocasiones-, señalando que en el reciente encuentro de líderes de la izquierda en Barcelona -que Ayuso definió como una cumbre de «narcoestados»- se estarían «coordinando» lo que denominó como «aspirantes a autócratas que pueblan la política iberoamericana». No obstante, frente a los reproches y acusaciones lanzados contra el Gobierno mexicano, el PP madrileño insiste en que no existe «ningún problema entre los pueblos fraternos», situando la responsabilidad del conflicto solo en la sintonía política entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la «ultraizquierda» mexicana.

El Gobierno central y la oposición respondieron con dureza a las acusaciones lanzadas por el portavoz autonómico del PP, tachando la visita de «auténtico fracaso» y criticando la ausencia de Ayuso en el epicentro de la festividad madrileña. La ministra de Sanidad, Mónica García, ironizó sobre el periplo mexicano señalando que la presidenta «es más de Cancún que de Madrid», mientras que el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, señaló a la dirigente popular como la responsable de montar un «circo» constante para tapar su falta de agenda. Todo ello mientras el PP optaba por devolver los golpes recurriendo a la comparación directa con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, defendió la «ejemplaridad» del viaje asegurando que, «a diferencia de los ministros cuando utilizan Paradores» -refiriéndose al que fue ministro de Transportes hasta 2021, José Luis Ábalos-, Ayuso «ha dejado las habitaciones igual que las encontró».

La ofensiva gubernamental sumó este viernes también la voz del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien desde Barcelona insistió en el «ridículo» internacional de la presidenta autonómica, a quien le pidió que dejase de «enturbiar» unas relaciones diplomáticas que, aseguró, atraviesan su mejor momento. Y es que la visión de un viaje «fallido» fue compartida por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien exigió a la dirigente que aterrice de su «vuelo transoceánico» y se centre en los conflictos laborales de la región. Bergerot dijo, en tono sarcástico, que si ya «se le ha pasado el jet lag», Ayuso debería «ocuparse» de los problemas de los madrileños en lugar de buscar «discordias artificiales» fuera de nuestras fronteras, señalando una supuesta desconexión entre la agenda exterior de la Puerta del Sol y las necesidades de los madrileños. Además, volvió a asegurar, como hizo el jueves en la Asamblea, que la dirigente popular quería convertirse en «la diva de la derecha latinoamericana», pero que ha acabado siendo una «mentirosa» y haciendo el «ridículo».