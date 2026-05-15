Una narcolancha embiste otra patrullera para evitar la detención de una tripulación en la costa de Almería
VIGO / LA VOZ
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La colisión se produjo cuando una segunda embarcación intentó auxiliar a una narcolancha cargada con combustible perseguida por Vigilancia Aduanera. No se han registrado daños personales entre los agentes15 may 2026 . Actualizado a las 14:02 h.
Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sufrió la pasada noche una embestida por parte de una narcolancha en aguas internacionales frente a la costa de Almería. El incidente, que se saldó sin heridos#