Una narcolancha embiste otra patrullera para evitar la detención de una tripulación en la costa de Almería

1/3 Interior de la cabina tras la embestida. 2/3 3/3 La narcolancha embistió por un lateral, a la altura de la cabina, la patrullera de Vigilancia Aduanera.

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sufrió la pasada noche una embestida por parte de una narcolancha en aguas internacionales frente a la costa de Almería. El incidente, que se saldó sin heridos