El juicio contra la familia Pujol por su fortuna en Andorra queda visto para sentencia

El hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola (i) a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. FERNANDO VILLAR | EFE

El juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna oculta en Andorra quedó visto para sentencia este jueves en la Audiencia Nacional, casi seis meses después de arrancar en