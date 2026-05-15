El juicio contra la familia Pujol por su fortuna en Andorra queda visto para sentencia

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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El hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola (i) a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
El hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola (i) a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. FERNANDO VILLAR | EFE

Los hijos del expresidente de la Generalitat, todos ellos imputados, renuncian a su derecho a la última palabra

15 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna oculta en Andorra quedó visto para sentencia este jueves en la Audiencia Nacional, casi seis meses después de arrancar en

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