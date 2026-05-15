El Gobierno publica un informe en que admite más mafias extranjeras y que captan a menores para el narcotráfico
REDACCIÓN / LA VOZ
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El informe, elaborado con datos del CNI y de los ministerios, advierte que los traficantes no dudan en atacar a la policía con armas militares. En el Estrecho operan más de 600 narcolanchas15 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El informe anual de Seguridad Nacional concluye que en España el tráfico de drogas y, particularmente, el de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas. Las mafias recurren a nuevas rutas o modelos#