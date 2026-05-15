El Gobierno publica un informe en que admite más mafias extranjeras y que captan a menores para el narcotráfico

Agentes de la Guardia Civil con el cuarto y último tripulante de la narcolancha que embistió a una embarcación oficial y causando la muerte de dos agentes GUARDIA CIVIL | EFE

El informe anual de Seguridad Nacional concluye que en España el tráfico de drogas y, particularmente, el de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas. Las mafias recurren a nuevas rutas o modelos