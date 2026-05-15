El Gobierno alerta de la flota fantasma rusa y detecta 50 barcos cerca de Canarias

La llamada flota fantasma rusa supone un riesgo para la seguridad de España que obliga a incrementar la vigilancia naval y el control portuario. Así lo reconoce el Gobierno en el último informe de seguridad nacional, en el que se detalla que cada semana se detectan unos 50 de estos barcos en las proximidades de las islas Canarias, «aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa», sostiene el documento elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional.

La actividad de esta red de embarcaciones se focaliza en aguas cercanas al archipiélago canario, el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. En general, el informe explica que se trata de buques de transporte de hidrocarburos dedicados al transbordo de crudo y refinados (de embarcaciones pequeñas a otras de mayor porte) de origen ruso, venezolano o iraní, destinados finalmente a países asiáticos. A lo largo del 2025, el Gobierno admite que «se ha quintuplicado la presencia de barcos rusos transitando próximos a las costas canarias».