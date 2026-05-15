Detenido por violar en varias ocasiones a la hermana de su novia en Torrevieja

Imagen de archivo de la Policía Nacional Policía Nacional | EFE

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar en repetidas ocasiones a la hermana de su novia -de 16 años- en una vivienda de Torrevieja, donde viven juntos desde el 2021.

La adolescente, de origen ruso y estudiante de 4º de la ESO, ha denunciado también a su hermana -que tiene un hijo con el arrestado- por continuas agresiones físicas. En el domicilio conviven la denunciante, su hermana, la pareja de esta -ya arrestada-, el hijo de ambos y otro hermano menor, según la información que maneja la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, el grupo que desarrolla la investigación.

El relato de la víctima dibuja una estructura familiar rota tras el fallecimiento de la madre y el traslado de la menor desde Rusia en el 2021. Lo que debía ser un entorno de acogida se convirtió en una cárcel supervisada. Según su testimonio, su hermana mayor ejerce un control absoluto sobre sus movimientos, llegando a vigilar sus llamadas telefónicas con su padre mediante cámaras de seguridad.

La violencia física, según denuncia, era la norma y no la excepción. La menor detalla cómo su hermana pasó de una convivencia cordial a propinarle palizas con cables -que le provocaron moratones- y a golpearla con diversos objetos, entre ellos cuchillos, aunque nunca llegó a clavárselos, según su testimonio.

Continuas violaciones

Sin embargo, el capítulo más oscuro del testimonio es el referido al novio de su hermana. La menor describe numerosos episodios de abuso sexual, que se iniciaron cuando comenzaron a vivir juntos.

La joven relata que el primer ataque llegó a las seis de la mañana, mientras sus hermanos dormían. El presunto agresor aprovechó que la adolescente lavaba los platos para introducir sus manos por el interior de la ropa y realizarle tocamientos íntimos. Agresiones que, según investiga la Benemérita, se convirtieron en «habituales».

Hasta que llegó la primera presunta violación con penetración. La menor describe que el denunciado subió a una de las habitaciones de la vivienda, le bajó los pantalones y le introdujo el pene, sin preservativo, en su vagina. La supuesta agresión sexual duró unos diez minutos, mientras ella se resistía. El arrestado también la amenazó con grabarla desnuda para «ganar dinero» con esos vídeos si no accedía a sus pretensiones

La denunciante sostiene que las violaciones eran continuas y se extendían una vez a la semana, aunque defiende que su hermana no conocía estos abusos por parte de su novio.Otro de los episodios que ha denunciado la adolescente rusa son los chantajes por parte del investigado. La menor manifiesta que el verano que acabó 1º ESO, el novio de su hermana la amenazó con grabarla desnuda para «ganar dinero» con esos vídeos si no accedía a sus pretensiones.

La confesión a un profesor

El silencio que durante años tapó el infierno soportado en la vivienda de Torrevieja se rompió fuera del ámbito doméstico. La víctima, que no había comunicado su situación a nadie por miedo a las represalias y al control telemático de su hermana, decidió confiar en un profesor, a quien le contó su calvario. Fue esta confesión la que activó los protocolos de protección y la intervención de la Guardia Civil. Los investigadores han solicitado a la menor la entrega de las prendas de ropa que vestía durante la última agresión para buscar restos biológicos.