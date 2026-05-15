Los cinco candidatos al palacio de San Telmo, el futuro de Andalucía en una urna
REDACCIÓN / LA VOZ
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Moreno, Montero, Gavira, Maíllo y García afrontan este domingo unos comicios en los que todo puede quedar en manos de un solo escaño17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Casi siete millones de personas están llamadas a participar en las elecciones andaluzas de este domingo, tras quince días de campaña en los que el accidente ferroviario de Adamuz, la crisis de los cribados de cáncer#