Los cinco candidatos al palacio de San Telmo, el futuro de Andalucía en una urna

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

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Gavira, Moreno, Montero, Maíllo y García.
Gavira, Moreno, Montero, Maíllo y García. Edagardo

Moreno, Montero, Gavira, Maíllo y García afrontan este domingo unos comicios en los que todo puede quedar en manos de un solo escaño

17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Casi siete millones de personas están llamadas a participar en las elecciones andaluzas de este domingo, tras quince días de campaña en los que el accidente ferroviario de Adamuz, la crisis de los cribados de cáncer

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