La campaña andaluza baja el telón con una llamada del PP y del PSOE a la movilización el 17-M

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada al mitin de cierre de campaña en Málaga. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Tras dos semanas ininterrumpidas de actos públicos, mítines, debates, codazos y reproches cruzados, la campaña en Andalucía echó este viernes el telón. Pero antes, los candidatos se afanaron en arañar los últimos votos y en tratar de convencer a los suyos de que este domingo no se queden en casa. El terror del PP, del PSOE y el de todos en general. Porque este 17 de mayo hay muchas cosas en juego. No solo se decide el Gobierno de la Junta y la fortaleza de los populares frente a Vox, también se mide el desgaste de Pedro Sánchez y la supervivencia política de María Jesús Montero y quién se alzará con el liderazgo a la izquierda de la izquierda si Adelante Andalucía, la marca andalucista que fundaron Teresa Rodríguez y Kichi y que se ha convertido en el partido revelación de esta campaña, o la coalición Por Andalucía, que lidera el veterano Antonio Maíllo.

Los populares pelean con uñas y dientes para revalidar una mayoría absoluta que les permita gobernar sin ataduras otros cuatro años más y ahorrar a su candidato Juanma Moreno los quebraderos de cabeza que le supondría una coalición con la extrema derecha. En el cuartel general de la calle San Fernando creen que llegar a los 55 escaños dependerá en buena medida de que la particpación suba respecto aL 2022, cuando fue del 58%. Hay escaños en juego en varias provincias, algunos en disputa con Vox y otros condicionados por el posible crecimiento de Adelante Andalucía, que podría privar al PP de restos decisivos como los que le sirvieron para lograr sus últimos diputados hace cuatro años. «No hay nada ganado», reiteraba el presidente andaluz en un acto por la mañana en Sevilla, donde compartió escenario con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al que fichó para el cierre de campaña para apuntalar su perfil moderado y activar el voto útil.

Moreno hizo triplete y tras abandonar la capital hispalense puso rumbo a Granada para concluir en Málaga, la capital de la provincia por la que encabeza su candidatura. «Hay que convencer a los que dudan. ¡Que nadie se quede en casa!», reclamó el candidato del PP, que llamó a «aglutinar el voto» para atraer al votante indeciso y alertó de las consecuencias de no revalidar la absoluta este domingo y tener que estar al «albur de la decisión de una persona a 500 kilómetros de aquí», en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

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El barón andaluz, que cargó en estas últimas horas con dureza con la gestión de la lucha contra el narcotráfico del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía, contó con el apoyo expreso de Alberto Núñez Feijoo, para el que estos comicios son también trascendentales antes de que se convoquen las generales. El líder nacional del PP, que ha mantenido estas semanas una caravana paralela con la que ha visitado las ocho provincias andaluzas, no coincidió con Moreno y optó por desplazarse a Almería.

El PSOE, al borde del abismo

Montero bajó en Sevilla el telón de una campaña que se le ha hecho larga y que ha estado marcada por su patinazo en el debate de Canal Sur, calificando la muerte de dos guardias civiles en un operativo contra el narcotráfico como un «accidente laboral». La candidata del PSOE se asoma al precipicio sin saber si las urnas desmentirán unos pronósticos nada halagüeños para su partido que tiene el riesgo de caer por debajo del suelo histórico de los 30 diputados que marcó Juan Espadas en 2022. Una debacle en toda regla que supondría el hundimiento de un partido que fue absolutamente hegemónico durante los 37 años que gobernó la Junta.

Aún así, los socialistas no se dejan vencer por el desánimo y no se salen del carril atizando al PP por la crisis de los cribados y la sanidad pública mientras apelan a que el voto de izquierdas «no se despiste». «Necesitamos movilización, hay que votar en coherencia, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda», afirmó el presidente del Gobierno, que acompañó a su candidata en la clausura, a la que asistieron también los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Montero, por su parte, pidió abiertamente una segunda oportunidad para el PSOE andaluz, asumiendo los muchos electores que se han dejado en el camino desde que perdieron la hegemonía. «Si nos votaste antes, vuélvenos a votar, que no te vamos a fallar. Somos más, y si votamos —dijo—, ganamos».

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La batalla a la izquierda del PSOE

Las sensaciones en Vox distan mucho del entusiasmo con el que afrontaron las últimas tres campañas en Extremadura, Aragón y Castilla y León donde las expectativas se le volvieron en contra. La formación de Santiago Abascal apunta a un resultado similar al que obtuvieron en los últimos comicios andaluces aunque sabe que una victoria insuficiente de Moreno le daría automáticamente oxígeno. «El 17-M nos jugamos que llegue de una vez por todas el cambio porque hay una nueva oportunidad para que Moreno no esté sentado ahí con los brazos cruzados y sin querer cambiar nada», señaló el líder ultraderechista, que estuvo por la mañana en Estepona antes de acompañar a su candidato Manuel Gavira en Sevilla. Un acto que contó con la presencia de los tres nuevos vicepresidentes autonómicos de Vox para reivindicar unos pactos suscritos de los que el candidato del PP reniega.

Si los sondeos no se equivocan y los restos no les juegan una mala pasada, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrán contribuido por separado a reactivar la izquierda a la izquierda del PSOE. En la coalición de IU, Sumar y Podemos creen que la campaña ha ido de menos a más y Maíllo puede mejorar los resultados de hace cuatro años, a pesar de que los sondeos apuntan a que se mantendrá igual o incluso podría perder un escaño a favor de Adelante. Los de José Ignacio García también admiten que la campaña les ha salido bien pero evitan cualquier triunfalismo. Solo las urnas demostrarán este domingo si se trata de una burbuja o consigue superar en votos y en escaños a Por Andalucía.