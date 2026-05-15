Ayuso acusa al Gobierno de presionar a Sheinbaum para «reventar» su viaje a México

Isabel Díaz Ayuso en una foto reciente. COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez «promovió» un «boicot» a su viaje institucional a México, y dijo que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, había recibido «una orden desde España» para «reventar el viaje».

En una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso sugirió que esa alianza entre Sánchez y Sheinbaum se habría forjado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona, que, a su juicio, «se inventó» el presidente español para «contrarrestar» la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado organizada por la Comunidad de Madrid.

«Imagino que [Sheinbaum] se derretiría con nuestro presidente, y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor», agregó Díaz Ayuso, que en principio iba a estar en México hasta el pasado martes, pero, el día 8, anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un «clima de boicot» por parte del Gobierno mexicano y que, según su interpretación, «organizó» el propio Sánchez.

Un par de horas después de la entrevista, Ayuso volvió al ataque, esta vez en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde dos de los partidos de la oposición, Más Madrid y PSOE, cuestionaron el objetivo de su viaje e insistieron en que detallase «cuánto les ha costado esta fiesta a los madrileños». Una pregunta a la que la presidenta autonómica respondió que se vería reflejado en el Portal de Transparencia, aunque adelantó que «nosotras no viajamos con prostitutas», en referencia a lo revelado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el juicio del llamado caso Koldo.

Además, los consejeros populares defendieron en este pleno que el viaje tenía como objetivo promocionar las inversiones extranjeras en Madrid. Además, criticaron que Ayuso «fue abandonada a su suerte, en un país sumido en la violencia con la ultraizquierda». La propia presidenta madrileña dijo que la situación que vivió no hubiese sido la misma si fuera una dirigente socialista como el presidente del principado, Adrián Barbón, que viajó al país azteca pese a que «las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid», dijo. «Asturias no admite lecciones de nadie, y menos de alguien que nos trata con desprecio y como si la comunidad autónoma fuese una colonia», respondía ayer Barbón a Ayuso. Las críticas continuaron. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, definió como absurdo que la dirigente popular diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México. Señaló que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos, pero defendió que la líder autonómica «no estaría muy preocupada cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya».