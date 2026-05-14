Seguridad Nacional advierte que hay unas 600 narcolanchas operativas que «no dudan en embestir»

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Narcolanchas juntas en algún punto del Estrecho, en una imagen de archivo
Narcolanchas juntas en algún punto del Estrecho, en una imagen de archivo

«Gibraltar y el arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España», advierte el departamento que asesora a Sánchez en las cuestiones estratégicas

14 may 2026 . Actualizado a las 10:42 h.

El narco en los mares del sur peninsular y Canarias campa prácticamente a sus anchas. Y el Gobierno y el Ministerio del Interior son plenamente conscientes de la envergadura y gravedad del problema porque el más

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