Seguridad Nacional advierte que hay unas 600 narcolanchas operativas que «no dudan en embestir»
MADRID / COLPISA
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«Gibraltar y el arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España», advierte el departamento que asesora a Sánchez en las cuestiones estratégicas14 may 2026 . Actualizado a las 10:42 h.
El narco en los mares del sur peninsular y Canarias campa prácticamente a sus anchas. Y el Gobierno y el Ministerio del Interior son plenamente conscientes de la envergadura y gravedad del problema porque el más#