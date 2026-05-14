Reino Unido pide ayuda a España para encontrar a sus doce criminales más buscados: estos son sus rostros y sus historias

Combo con los delincuentes británicos más buscados en España UK

Son los doce criminales más buscados del Reino Unido y las autoridades británicas sospechan que parte de ellos pueden ocultarse en España, camuflados entre los numerosos turistas de esta nacionalidad y, sobre todo, ocultos entre la vasta colonia de los más de 300.000 ciudadanos británicos que residen en territorio nacional, especialmente concentrados en Málaga, las Islas Baleares y la costa levantina, singularmente en Alicante.

Por eso, las autoridades del Reino Unido —la National Crime Agency (NCA) y la organización Crimestoppers— han pedido ayuda al Ministerio del Interior español y presentaron este jueves precisamente en Alicante su campaña Most Wanted 2026 para tratar de localizar a sus delincuentes más buscados y recabar la colaboración tanto de los británicos residentes o de visita en España como de ciudadanos españoles.

El teléfono de la Policía Nacional es el 091, el de la Guardia Civil el 062 y el número para denuncias de esta campaña en particular es el: 900 926 111.

El vigésimo aniversario de esta lista, convertida ya en histórica, incluye perfiles muy variados, aunque todos ellos comparten un elemento común: se trata de fugitivos acusados o condenados por delitos especialmente graves, desde narcotráfico y blanqueo de capitales hasta asesinato o delitos sexuales. Las investigaciones manejadas por las autoridades británicas apuntan a posibles vínculos de varios de estos huidos con municipios como Marbella, Málaga, Alicante o Tenerife.

Desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 254 fugitivos británicos con órdenes internacionales de busca y captura. De ellos, 86 fueron arrestados en la provincia de Málaga y otros 54 en Alicante, dos de los principales enclaves elegidos por delincuentes extranjeros para esconderse.

Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace dos décadas impulsadas por la NCA británica y Crimestoppers. Desde entonces, la colaboración entre policías, agencias de seguridad y ciudadanos ha permitido detener a 98 de los 111 fugitivos incluidos públicamente en estas campañas.

El director general de Operaciones de la NCA, Rob Jones, lanzó además un mensaje directo a los huidos: «España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia».

Estas son sus historias:

Simon Dutton: cocaína y blanqueo de capitales

Simon Dutton, de 49 años, está acusado de organizar importaciones masivas de cocaína y operaciones de blanqueo de capitales. Una de las partidas interceptadas alcanzaba un valor de 1,5 millones de libras. Tiene tatuado el nombre 'Rachel' en el brazo izquierdo y presenta cicatrices en la barbilla, la mano izquierda y la pierna derecha.

Dean Eighteen: fraude millonario con devoluciones de IVA

Dean Eighteen, de 48 años, es buscado por presentar presuntas reclamaciones fraudulentas de devolución de IVA a través de dos empresas de las que figuraba como administrador único. Las autoridades creen que abandonó Reino Unido en enero de 2019.

Derek McGraw Ferguson: buscado por asesinato desde 2007

Derek McGraw Ferguson, de 62 años, está reclamado por su presunta implicación en el asesinato de Thomas Cameron, cometido en Glasgow en 2007. La Policía escocesa sospecha que podría vivir bajo identidad falsa y continúa siendo uno de los fugitivos prioritarios del país.

Philip Barry Foster: falsas promesas de éxito como modelo

Philip Barry Foster, de 50 años, debe cumplir una condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Según la investigación, captaba víctimas prometiéndoles trabajos profesionales como modelos tras entregar dinero y fotografías.

Alexsandr Kuksov: millones de libras blanqueadas

Alexsandr Kuksov, ciudadano ruso de 23 años, está acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al blanqueo de millones de libras procedentes de actividades ilícitas entre septiembre y octubre de 2022. Tiene complexión robusta y pelo castaño corto.

Spencer Dillon Lamb: drogas y una imagen inconfundible

Spencer Dillon Lamb, de 33 años, es buscado por delitos relacionados con el suministro y cultivo de drogas. Presenta numerosos tatuajes en cabeza, cuello, brazos y abdomen, además de una cicatriz bajo el ojo izquierdo.

Liam Michael Murray: cocaína, cannabis y dinero criminal

Liam Michael Murray, de 34 años, está acusado de participar en el suministro de cocaína y cannabis, además de posesión de dinero procedente de actividades delictivas. Tiene complexión media y acento del noreste de Inglaterra.

Francis David Parker: presunto miembro de un grupo criminal organizado

Francis David Parker, de 40 años, es señalado por las autoridades británicas como integrante activo del grupo criminal organizado Coggins. Está acusado de coordinar correos de droga y recaudar dinero para la organización.

Kevin Thomas Parle: doble asesinato y vínculos con España

Kevin Thomas Parle, de 45 años, es buscado por los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. Tiene el pelo pelirrojo y las autoridades creen que mantiene vínculos con el sur de España.

Matthew Purves: tráfico de cocaína a gran escala

Matthew Purves, de 41 años, está acusado de participar en una conspiración para distribuir varios kilos de cocaína por todo Reino Unido. Mide 1,83 metros, tiene el pelo castaño rojizo y posibles conexiones con el sur de España.

John Rocks: acusado de delitos sexuales

John Rocks, de 37 años, está acusado de cometer diversos delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es descrito como un hombre blanco, delgado y de cabello claro.

Charlie Salisbury: EncroChat y narcotráfico

Charlie Salisbury, de 34 años, está reclamado por presunto tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. Según las autoridades, utilizaba la plataforma encriptada EncroChat. Lleva tatuajes de una carpa koi y un dragón en el brazo derecho, además de otros en la pierna derecha.